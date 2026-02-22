Niebywałe, co dzieje się u Pawła Wąska po igrzyskach. Zdjęcie dowodem

Przed wyjazdem Polaków na igrzyska, niewiele osób spodziewałoby się, chociażby jednego medalu. Ostatecznie świetna forma Kacpra Tomasiaka pozwoliła mu wywalczyć srebro i brąz, a do tego - wraz z Pawłem Wąskiem wywalczył on srebro w konkursie duetów.

Nic więc dziwnego, że gdy tylko Polacy wrócili do kraju, to w swoich rodzinnych miastach oraz domach zostali przywitani jak królowie, a o Tomasiaku i Wąsku mówi się nie tylko w naszym kraju. Świętowanie trwa w najlepsze, co dobitnie pokazują zdjęcia publikowane przez Pawła Wąska.

Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i Wąska Polsat Sport

Srebrny medal, a to nie wszystko. Paweł Wąsek otrzymał specjalny prezent po IO

Pomimo później pory, najbliżsi Pawła Wąska czekali, aż nasz srebrny medalista olimpijski z Włoch dotrze do domu, by powitać go oklaskami, śpiewając przy okazji "sto lat". Na tym świętowanie wielkiego sukcesu się nie zakończyło.

Teraz polski skoczek opublikował na Instagram Stories specjalne zdjęcie prezentu, jaki na niego czekał. Okazuje się, że Wąsek otrzymał specjalny tort, który utrzymany został w biało-srebrno-złotej kolorystyce, z dużym napisem "MilanoCortina2026". Do tego toper na szczycie wypieku złożony został z kół olimpijskich oraz sylwetką skoczka nad nimi. A w środku znalazło się imię naszego skoczka.

Tort dla Pawła Wąska po igrzyskach Instagram/ Paweł Wąsek screen ESP/Instagram

Na świętowanie sukcesu Wąska na pewno będzie jeszcze sporo czasu, jednak teraz wicemistrz olimpijski musi skupić się także na mistrzostwach Polski, które odbędą się w niedzielę w Wiśle.

Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 15:00, od oficjalnego treningu. Godzinę później przeprowadzona zostanie seria próbna, a o godzinie 17:30 przeprowadzona zostanie pierwsza seria konkursu mężczyzn. 10 minut wcześniej swoje zmagania rozpoczną panie.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek EPA/FILIP SINGER PAP

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek z medalami igrzysk olimpijskich Grzegorz Momot PAP

Paweł Wąsek z trofeum za zwycięstwo w Letnim Grand Prix Konstanze Schneider materiały prasowe

