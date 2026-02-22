Niebywałe, co dzieje się u Pawła Wąska po igrzyskach. Zdjęcie dowodem

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Pomimo tego, że polscy skoczkowie wrócili z Włoch już przed kilkoma dniami i przygotowują się do mistrzostw Polski w Wiśle, to cały czas ich rodziny świętują wyczyn Biało-czerwonych. Tym razem Paweł Wąsek otrzymał specjalny prezent, którym oczywiście musiał pochwalić się w mediach społecznościowych. W ten sposób świętowany jest historyczny medal dla polskiego duetu.

Dwoje sportowców ubranych w białe kurtki przytula się z radością podczas śnieżycy na tle niebieskiej ścianki z logo igrzysk olimpijskich Milano Cortina 2026.
Paweł Wąsek po wywalczeniu srebrnego medalu we WłoszechTOBIAS SCHWARZAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Przed wyjazdem Polaków na igrzyska, niewiele osób spodziewałoby się, chociażby jednego medalu. Ostatecznie świetna forma Kacpra Tomasiaka pozwoliła mu wywalczyć srebro i brąz, a do tego - wraz z Pawłem Wąskiem wywalczył on srebro w konkursie duetów.

Nic więc dziwnego, że gdy tylko Polacy wrócili do kraju, to w swoich rodzinnych miastach oraz domach zostali przywitani jak królowie, a o Tomasiaku i Wąsku mówi się nie tylko w naszym kraju. Świętowanie trwa w najlepsze, co dobitnie pokazują zdjęcia publikowane przez Pawła Wąska.

Kamila Sellier nadała komunikat ze szpitala. Zdjęcie i kilka słów po koszmarnym wypadku

Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i WąskaPolsat Sport

Srebrny medal, a to nie wszystko. Paweł Wąsek otrzymał specjalny prezent po IO

Pomimo później pory, najbliżsi Pawła Wąska czekali, aż nasz srebrny medalista olimpijski z Włoch dotrze do domu, by powitać go oklaskami, śpiewając przy okazji "sto lat". Na tym świętowanie wielkiego sukcesu się nie zakończyło.

Teraz polski skoczek opublikował na Instagram Stories specjalne zdjęcie prezentu, jaki na niego czekał. Okazuje się, że Wąsek otrzymał specjalny tort, który utrzymany został w biało-srebrno-złotej kolorystyce, z dużym napisem "MilanoCortina2026". Do tego toper na szczycie wypieku złożony został z kół olimpijskich oraz sylwetką skoczka nad nimi. A w środku znalazło się imię naszego skoczka.

Biały tort udekorowany srebrzystymi perełkami, płatkami śniegu i figurek skoczka narciarskiego na szczycie. Na torcie dekoracja z imitacją olimpijskich kółek i napisem Paweł oraz Milano Cortina.
Tort dla Pawła Wąska po igrzyskachInstagram/ Paweł Wąsek screenESP/Instagram

Na świętowanie sukcesu Wąska na pewno będzie jeszcze sporo czasu, jednak teraz wicemistrz olimpijski musi skupić się także na mistrzostwach Polski, które odbędą się w niedzielę w Wiśle.

Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 15:00, od oficjalnego treningu. Godzinę później przeprowadzona zostanie seria próbna, a o godzinie 17:30 przeprowadzona zostanie pierwsza seria konkursu mężczyzn. 10 minut wcześniej swoje zmagania rozpoczną panie.

Zobacz również:

Powitanie Kacpra Tomasiaka w Bystrej
Skoki Narciarskie

Burza po tym, co stało się na powitaniu Tomasiaka w Polsce. Nagle weszli oni

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Dwóch sportowców w białych kurtkach z czerwonym napisem 'Polska' oraz czerwonych czapkach cieszy się z sukcesu na tle śnieżnego obiektu sportowego.
Kacper Tomasiak i Paweł WąsekEPA/FILIP SINGERPAP
Dwaj sportowcy w białych kurtkach z orłem, w czerwonych czapkach, trzymają srebrne medale oraz maskotki. Jeden z nich trzyma także narty. Obaj uśmiechnięci, w tle jasne światło.
Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek z medalami igrzysk olimpijskichGrzegorz MomotPAP
Paweł Wąsek z trofeum za zwycięstwo w Letnim Grand Prix
Paweł Wąsek z trofeum za zwycięstwo w Letnim Grand PrixKonstanze Schneidermateriały prasowe
Developres Rzeszów - #VolleyWrocław. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja