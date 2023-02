W serii próbnej świetnie zaprezentował się Piotr Żyła, który skokiem na 101 metrów pozostawił w tyle całą koalicję skoczków słoweńskich czy Halvor Egnere Graneruda. Próby wykonali z Polaków jeszcze Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Żyła pokazał, że należy go rozpatrywać w gronie faworytów, zwłaszcza że rozprawił się w próbnym skakaniu z czołówką skoczków słoweńskich, takich jak Anže Lanišek czy Timi Zajc.

A skok na 97,5 metra był odległością, którą uzyskało wielu skoczków np. długo prowadzący Szwajcar Deschwaden, a także Norwegowie Lindvik i Forfang, wreszcie Constantin Schmid. Jego rodak Markus Eisenbichler był pierwszym zawodnikiem, który osiągnął 100 metrów, ale prowadzenia mu to wcale nie dało.

Piotr żyła był dopiero trzynasty

Gdyby Piotr Żyła oddał w pierwszej konkursu głównego taki skok, jak w serii próbnej , mógłby liczyć na ścisłą czołówkę po pierwszej serii. Wylądował jednak bliżej, podobnie jak Zniszczoł na 97,5 metra. Teraz to już oznaczało miejsce poza pierwszą dziesiątką, ale - jak się okazało - do czasu. Na czele byli Niemcy oraz niesamowity Austriak Stefan Kraft, który przeskoczył skocznię wynikiem 102,5 metra.

Mieliśmy jednak w rękawie asa największego - Dawida Kubackiego. Skoczył on nawet bliżej niż Żyła czy Zniszczoł, bo 97 metrów, ale w kiepskich warunkach. Rekompensata wyniosła go na czwarte miejsce ze stratą 2,4 pkt do lidera. Przy takim ścisku w czołówce otwierała się szansa na podium dla Polski. Kamil Stoch był dziewiąty, tuż przed Granerudem, Żyła - trzynasty. Zniszczoł zajął 25. pozycję, a Wąsek - 30.