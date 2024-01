Zawodnicy z Półwyspu Apenińskiego nagle zanotowali drastyczny spadek na dwunastą, przedostatnią lokatę, a wszystko za sprawą dyskwalifikacji 22-letniego skoczka . Początkowo nie było wiadomo, co się wydarzyło, a komunikat mówiący o "niesportowym zachowaniu" jeszcze bardziej mnożył pytania i powodował ciekawość. Do "DSQ" z powodu kombinezonów jesteśmy przyzwyczajeni, ale takie podłoże kary?

Surowa kara dla Włocha Bresadoli. "Był tak wściekły..."

- Napisałem do Faustyny Malik , kierownik zawodów, która jest tam na górze na wieży. I odpisała mi, że zawodnik w konkursie duetów nie może wejść do szatni , żeby coś zmienić w sprzęcie. Tylko od razu ma iść na wyciąg i wyjechać, bo serwis też nie jest normalnie na dole, w mix-zonie, zaś u góry jest tylko przesmarowanie nart - rozpoczął Kot.

- Wchodził do szatni i ona to zgłosiła. Wtedy poszła dyskwalifikacja. Rozmawiałem z nią i wiem, że Giovanni Bresadola później ją namierzył i był na nią strasznie zły. Powiedział: "byłem tam tylko dosłownie dwie sekundy, dlaczego to zrobiłaś?". Ona odpowiedziała: "takie jest moje zadanie, wiecie że nie możecie tam wchodzić"

Bresadola bezradny. "Byłem tam tylko dosłownie dwie sekundy, dlaczego to zrobiłaś?"

- Nie wiemy, co tam szukał Giovanni. Zostało to zgłoszone i za to jest dyskwalifikacja. To jest sprawa dyskusyjna, czy tak powinno być - zaznaczył fachowiec.