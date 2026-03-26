Niebezpieczne oblicze Planicy, święto zmieniło się w koszmar. Te sceny wracają jak bumerang

Natalia Kapustka

Po kilku miesiącach emocjonującej rywalizacji czas na ostatni akt Pucharu Świata w skokach narciarskich. Skocznia Letalnica w Planicy, oprócz pięknej pogody i fanatycznej atmosfery na trybunach, ukazuje też groźne oblicze mamucich obiektów i samej dyscypliny. To właśnie tam kilka lat temu doszło m.in. do poważnego upadku Daniela Andre Tandego. Nie było to jednak jedyne niebezpieczne zdarzenie na tej skoczni w ostatnim czasie.

Daniel Andre Tande podczas lotu nad zeskokiem oraz moment upadku na skoczni w Planicy.
Daniel Andre Tande zaliczył w Planicy poważny upadek

Rywalizacja w Puchar Świata w skokach narciarskich dobiega końca. Tradycyjnie najlepsi zawodnicy sezonu w finałowych konkursach będą rywalizować na mamuciej skoczni w Planicy. Tegoroczne zmagania zostały zdominowane przez reprezentanta gospodarzy - Domena Prevca, który przed własną publicznością odbierze Kryształową Kulę.

Co roku finałowe zmagania przyciągają do Słowenii wielu fanatyków skoków narciarskich. Rywalizacja w lotach to wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla kibiców, ale i dla samych zawodników. Obiekty takie jak Letalnica budzą jednak spory respekt w środowisku. W ostatnich latach na słoweńskim mamucie doszło do kilku poważnych upadków.

Zobacz również:

Rodzina Prevców świętuje w Planicy. To może być ich wielki moment
Skoki Narciarskie

Słoweńcy bez złudzeń przed finałem. Prevc przed wielką szansą, może paść rekord

Koszmarny upadek Daniela-Andre Tandego w Planicy. Runął z wysokości na zeskok

W 2021 roku podczas serii próbnej przed pierwszym konkursem w Planicy doszło do dramatycznego upadku Daniela Andre Tandego. Norweg tuż po wyjściu z progu stracił panowanie nad nartami, zdążył napiąć ciało i z dużą siłą uderzył o bulę skoczni w konsekwencji czego bezwładnie zjechał po zeskoku. Na obiekcie nastała cisza.

Z pomocą od razu ruszyły służby medyczne, Norweg był reanimowany na zeskoku. Następnie nieprzytomny przetransportowany został do szpitala w Lublanie. Rywalizacja konkursu zeszła na drugi plan. W całym środowisku rozpoczęło się gorączkowe oczekiwanie na pierwsze informacje na temat stanu zdrowia Norwega.

ratownicy medyczni transportują rannego narciarza na noszach po ośnieżonym stoku podczas akcji ratunkowej, wokół zgromadzeni są członkowie zespołu medycznego i inni pomocnicy
Poważny upadek Daniela Andre Tandego w Planicy

Po badaniach okazało się, że w wyniku groźnego zdarzenia Daniel Andre Tande ma przebite płuco i złamany obojczyk. Skoczek został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Docierające informacje były jednak obiecujące, gdyż urazy nie zagrażały jego życiu. Po wybudzeniu ze śpiączki Norweg przez jakiś czas przebywał jeszcze w szpitalu.

Groźne upadki na skoczni mamuciej w Planicy. Te obrazki długą zostają w pamięci

W 2023 roku w trakcie testów na Letalnicy doszło do niebezpiecznego upadku młodego skoczka. Zaraz po wyjściu z progu Taj Ekart runął na bulę. O dużej sile uderzenia świadczyły połamane narty. Służby medyczne natychmiast ruszyły do zawodnika, który opuścił skocznię na noszach. Testy obiektu zostały całkowicie przerwane. Na szczęście Słoweńcowi nie stało się nic poważnego.

W tym samym roku podczas treningu przy lądowaniu wywrócił się Kazach Siergiej Tkaczenko. Zawodnik osiągnął zaledwie 151 metrów. O zdarzeniu zrobiło się szczególnie głośno ze względu na rzadko spotykaną sytuacje. Po upadku jedna z nart wbiła się w zeskok. Tkaczenko skocznię opuścił o własnych siłach, jednak nie wziął udziału w drugim treningu, a także nie pojawił się na liście startowej kwalifikacji.

Seria upadków w konkursie, natychmiastowa reakcja organizatorów

Kazach przewrócił się także sezon później, podczas serii próbnej przed kwalifikacjami. Pech nie opuszczał zawodników również w samych kwalifikacjach. Najpierw lądowania nie ustał Casey Larson, a chwilę później groźnie upadł Eetu Nousiainen. Fin opuścił zeskok na noszach, a badania wykazały zerwanie więzadła krzyżowego, co oznaczało dla niego kilku miesięczną przerwę od startów. Do rywalizacji Pucharu Świata powrócił dopiero w lutym 2025 roku podczas zawodów w Sapporo.

Podczas piątkowego konkursu groźnie wyglądający upadek zaliczył Anze Lanisek. Po lądowaniu na odległość 213 m nagle runął na zeskok Letalnicy, jednak na szczęście wstał o własnych siłach.

Prawdziwa seria niebezpiecznych sytuacji miała miejsce podczas konkursu drużynowego. Decker Dean osiągnął 179,5 m, lecz po lądowaniu miał ogromne problemy z utrzymaniem równowagi i upadł. Na szczęście zeskok opuścił o własnych siłach. Dużo poważniejsze konsekwencje miał upadek Giovanniego Bresadoli - po skoku na 226 m stracił równowagę przy lądowaniu i musiał opuścić zeskok na noszach.

Do groźnych scen doszło także po skoku Timiego Zajca na 242,5 m. Słoweniec wylądował bez telemarku, ale niespodziewanie stracił równowagę i upadł. Po rozegraniu pierwszej serii organizatorzy zdecydowali się odwołać drugą rundę ze względu na silny, zmienny wiatr.

Skoczkowie rozpoczną tegoroczny finał sezonu w Planicy w czwartek od kwalifikacji. Na Letalnicy zaplanowano dwa konkursy indywidualne oraz rywalizację drużynową.

Zobacz również:

Kamil Stoch i Piotr Żyła
Skoki Narciarskie

Stoch i Żyła dostali wiadomość, są "pod kreską". Mogą wcześniej skończyć sezon

Paweł Nowak
Paweł Nowak
skoczek narciarski w kombinezonie startowym i kasku ochronnym stoi na tle banerów sponsorskich, wykonując charakterystyczny gest dłońmi
Daniel Andre TandeEXPA/ Tadeusz MieczynskiNewspix.pl
Skoczek narciarski w jasnozielonym kombinezonie i białym kasku trzyma narty na ramieniu; z przodu widoczny numer startowy 35 na tle gór z ośnieżonymi szczytami.
Daniel Andre TandeKERSTIN JOENSSONAFP
skoczek narciarski w locie z rozłożonymi nartami, ubrany w biały kombinezon sportowy, kask i gogle, dynamiczne ujęcie na tle ciemnego nieba
Timi Zajc na skoczni LetalnicyJure MAKOVECAFP
Apoloniusz Tajner: To powrót dobrego imienia polskich skoków narciarskich. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

