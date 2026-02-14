Niebezpieczne lądowanie Tomasiaka. 19-latek poza składem na duety? Polska powalczy o medal

W skrócie Kacper Tomasiak miał problemy z lądowaniem podczas ostatniego treningowego skoku przed konkursem olimpijskim na dużej skoczni.

Po sześciu seriach treningowych Tomasiak wyraźnie odstaje od Kamila Stocha i Pawła Wąska, co może skutkować brakiem miejsca w składzie na konkurs duetów.

Trener Maciej Maciusiak podejmie decyzję o składzie polskiej drużyny po sobotnim konkursie, w którym aura może mieć duży wpływ na wyniki.

Z pewnością Polacy nie będą należeli do grona wielkich faworytów konkursu olimpijskiego na dużej skoczni, choć Kamil Stoch - jak wyliczył Adam Bucholz ze Skijumping.pl - miał średnią punktów, mieszczącą się w "10". A to już jest sygnał. Pozwala realnie myśleć o dobrym wyniku.

Problemem w sobotnich zawodach może być jednak aura, która będzie rozdawała karty. Ma padać śnieg, a do tego ma mocniej wiać. Przedsmak mieliśmy już w piątkowych treningach, kiedy przeliczniki wariowały.

Maciej Maciusiak: to aż niewiarygodne, co działo się na treningu

Maciej Maciusiak, trener naszej kadry, w gronie faworytów widzi: Domena Prevca, Philippa Raimunda, Ryoyu Kobayashiego, Rena Nikaido, czy Jana Hoerla.

- W sobotę wszystko może się zdarzyć, a my zrobimy wszystko, by sprawić kolejną niespodziankę. Sami się przekonaliśmy kilka dni temu, że igrzyska olimpijskie rządzą się swoimi prawami. Ważną rolę będą odgrywały przeliczniki, bo o, co się działo na piątkowym treningu, to było aż niewiarygodne - mówił Maciusiak.

I na przykładzie naszych skoczków przedstawił sytuację: - Kacper miał bardzo podobne warunki, co Paweł w ostatnim skoku i jeden dostał 9,6 pkt. rekompensaty, a drugi 22,6 pkt. To mówię tylko na przykładzie naszych zawodników.

Tomasiak ma na dużej skoczni problemy z trafieniem próg. Robi to zbyt wcześnie. Z kolei Stoch spóźniał nieco skoki, choć tak naprawdę oddał pięć dobrych prób treningowych na sześć, co napawa optymizmem.

- Najgorszy był ten ostatni skok. Kamil mówił, że już jak puścił się z belki, to wiedział, że nic z tego nie będzie, bo siadł sobie trochę z tyłu - przyznał Maciusiak.

Zaniepokoić mogło lądowanie Tomasiaka w ostatnim skoku.

Było niebezpiecznie. Trochę wypuściło Kacpra. Od Zakopanego pracujemy nad telemarkiem i szkoda takiego wykończenia skoku

Jaki skład na duety, Tomasiak poza kadrą?

Już teraz ma on twardy orzech do zgryzienia. Chodzi o skład na poniedziałkowe duety (16 lutego).

- Decyzja będzie dopiero po sobotnim konkursie. Treningi pokazują, że kogokolwiek byśmy nie wystawili, to ostateczny rezultat - mówię po skokach treningowych, bo zawody mogą nam przynieść coś innego - będzie bardzo podobny. Oczywiście patrzymy, jakie to może dać miejsce - mówił Maciusiak.

Jeżeli chodzi o duety, to robi się ciekawa sytuacja, bo niewiele krajów ma dwóch bardzo dobrych zawodników. Raczej spokojni mogą być Japończycy i - o dziwo - Finowie. Wygląda na to, że walkę o medal mogą też stoczyć Słoweńcy i Polacy.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

