Niebezpieczna przygoda Pawła Wąska. Mimo to wygrał

W pełnym sezonie ostatnim polskim zawodnikiem, który wygrał dwa konkursy z rzędu Letniego Grand Prix w skokach narciarskich, był Kamil Stoch . Miało to miejsce w 2018 roku. Nasz mistrz zwyciężył wówczas nawet w trzech konkursach z rzędu. Najpierw triumfował w Wiśle, by potem stawać na najwyższym stopniu podium jeszcze w Hinterzarten i Einsiedeln .

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo / Polsat Sport / Polsat Sport

Niebezpieczna sytuacja na skoczni. Paweł Wąsek wyszedł z opresji i wygrał

Moje skoki w niedzielę były bardzo podobne do tych z soboty. Nie były one idealna. Zdarzały się błędy. Tak było choćby w serii finałowej. Byłem za bardzo z przodu przy lądowaniu. Przez to wypięło mi tyle zapięcie w lewej narcie. Wyrwało całe zabezpieczenie. Dużo trudniej było zatem utrzymać równowagę przy lądowaniu. Zdarzały mi się już w przeszłości takie rzeczy na treningach. Miałem to zatem przetrenowane

Polak jest teraz wiceliderem klasyfikacji generalnej LGP. Przed nim jest tylko Włoch Alex Insam, który wyprzedza Wąska o 10 punktów. Z naszym skoczkiem dwóch znakomitych zawodników - Austriak Stefan Kraft i Norweg Marius Lindvik, którzy mają do Polaka 63 pkt. straty.

- Bardzo mnie to cieszy, że jestem tak wysoko w klasyfikacji generalnej LGP. Byłoby super utrzymać się na podium do ostatniego konkursu. Nie skupiam się jednak na tym, bo dla mnie głównym celem na lato jest jak najlepsze przygotowanie się do sezonu zimowego. To wtedy mam osiągać największe sukcesy - przyznał Wąsek.