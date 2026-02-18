Nie wszyscy to wiedzą. Paweł Wąsek ma siostrę. Jest trzykrotną mistrzynią Polski

Rafał Sierhej

Paweł Wąsek na igrzyska olimpijskie do Predazzo leciał jako kompletna niewiadoma. 26-latek po konkursach w Zakopanem został wycofany z rywalizacji w Pucharze Świata. Ostatecznie ten zabieg przyniósł oczekiwane efekty. Wąsek z igrzysk wróci z wicemistrzostwem olimpijskim zdobytym w konkursie duetów. 26-latka w kraju wspierała siostra - Katarzyna, która jest trzykrotną mistrzynią polski w innej ekstremalnej zimowej dyscyplinie sportowej.

Zawodnik w kombinezonie sportowym i kasku narciarskim podczas skoku, z widocznym numerem startowym oraz oznaczeniami igrzysk olimpijskich. W prawym górnym rogu okrągłe wstawienie z portretem uśmiechniętej kobiety.
Paweł Wąsek i Katarzyna WąsekANNE-CHRISTINE POUJOU/Michal WozniakAFP
Przed startem igrzysk olimpijskich w Predazzo tak naprawdę największą niewiadomą po polskiej stronie barykady była forma Pawła Wąska. Lider reprezentacji Polski w sezonie 2024/2025 w tym roku zgubił dyspozycję, którą zachwycał świat skoków narciarskich, choćby podczas Turnieju Czterech Skoczni.

Najpierw wielki triumf Konrada Tomasiaka, a teraz to. Wspaniały lot Polaka

Maciej Maciusiak postawił jednak na niego i pozwolił Wąskowi budować formę w spokoju po nieudanych dla niego występach w Zakopanem. Te trzy tygodnie spokojnych treningów przyniosły efekt na skoczni dużej w Predazzo. Już w konkursie indywidualnym Wąsek spisał się naprawdę nieźle.

Siostra Pawła Wąska też odnosiła sukcesy. Trzykrotna mistrzyni Polski

Tym występem wywalczył sobie miejsce w składzie na konkurs duetów, wyprzedzając w tej rywalizacji Kamila Stocha. Wąsek z Tomasiakiem zgarnęli srebrne medale i na stałe zapisali się w historii polskiego sportu. Po konkursie duetów w mediach społecznościowych błysnęła siostra Wąska. 

29-latka opublikowała nagranie z młodości swojego brata, gratulując mu wielkiego sukcesu. Jak się okazuje Katarzyna Wąsek również ma wiele wspólnego ze sportem, choć nie na aż tak wysokim poziomie, jak jej brat. Siostra wicemistrza olimpijskiego swoje sportowe życie oddała narciarstwu alpejskiemu.

Adam Małysz nie mógł zrozumieć tego, co się stało. "Przekraczali pewne granice"

Wielkich sukcesów na arenie międzynarodowej nie odniosła, ale na poletku krajowym wielokrotnie zaprezentowała się ze wspaniałej strony. Wystarczy napisać, że aż trzykrotnie wygrywała mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim. Zrobiła to w trzech zupełnie różnych od siebie konkurencjach.

27 lutego 2018 roku wygrała w Szczyrku slalom gigant z czasem 2:27,39. W tym samym roku do swojej kolekcji dołożyła także triumf w superkombinacji z czasem 2:11,57, a trzy lata później również w Szczyrku wygrała tytuł mistrzyni Polski w supergigancie z czasem 1:13,58. Był to jej ostatni triumf.

Dwóch sportowców w białych kurtkach z polskimi godłami i czerwonych czapkach gryzie medale, mają na szyi niebieskie wstążki oraz uśmiechnięte twarze. Jeden z nich trzyma maskotkę.
Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026TOBIAS SCHWARZAFP
Paweł Wąsek z siostrą Katarzyną Wąsek (w ramce)
Paweł Wąsek z siostrą Katarzyną Wąsek (w ramce)Tadeusz Mieczyński/EXPA/Newspix.pl/Instagram/katarzyna.wasekINTERIA.PL
Dwóch młodych mężczyzn na tle rozświetlonej skoczni narciarskiej pozuje do zdjęcia, jeden z nich trzyma medal, obaj są uśmiechnięci. W lewym górnym rogu widoczny jest mały podgląd narciarskiego skoku.
Kacper i Konrad Tomasiakowie, a w kółeczku Łukasz ŁukaszczykAction Press/ShutterstockEast News
