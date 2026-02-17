Kiedy Maciej Maciusiak przed XXV Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi zapowiadał, że "Biało-Czerwoni" do ojczyzny powrócą nie z jednym, a kilkoma medalami, wielu ekspertów, dziennikarzy i kibiców do słów szkoleniowca podchodziło z dystansem. Trudno było sobie bowiem wyobrazić, aby Polacy, którzy w ostatnich sezonach odgrywali w Pucharze Świata raczej drugoplanowe role, mieli bić się w Predazzo o olimpijskie medale. Zapowiedzi trenera polskich skoczków szybko zostały jednak zweryfikowane na olimpijskiej skoczni.

Ogromną sensację podczas konkursu indywidualnego na skoczni normalnej sprawił Kacper Tomasiak. Debiutujący w tym sezonie w Pucharu Świata 19-latek pokonał wielu bardziej doświadczonych rywali i ostatecznie sięgnął po wicemistrzostwo, pozwalając się wyprzedzić jedynie Philippowi Raimundowi z Niemiec. Podium uzupełnili Gregor Deschwanden i Ren Nikaido, którzy zajęli ex aequo trzecie miejsce i nagrodzeni zostali brązowymi medalami.

Szybko stało się jasne, że niesamowita forma Tomasiaka na igrzyskach to nie przypadek. Kilka dni później w konkursie indywidualnym na skoczni dużej Polak ponownie sięgnął po medal, tym razem koloru brązowego. Lepsi od niego byli jedynie Domen Prevc i Ren Nikaido. Wówczas polscy kibice i eksperci dali sobie sprawę z tego, że na igrzyskach "Biało-Czerwoni" będą konkurencyjni i walczyć będą o medale także podczas poniedziałkowego konkursu duetów. Maciej Maciusiak zdecydował, że do Kacpra Tomasiaka w tej rywalizacji dołączyPaweł Wąsek. Wielu zastanawiało się, czy lepszym wyborem nie będzie bardziej doświadczony Kamil Stoch, 26-latek udowodnił jednak, że trener może na niego liczyć i w poniedziałkowych zmaganiach spisał się znacznie powyżej oczekiwań.

Podczas rywalizacji duetów emocji nie brakowało, a Polacy już od pierwszej serii włączyli się do bezpośredniej walki o medal. Po ostatnim skoku Kacpra Tomasiaka wydawało się, że on i Paweł Wąsek stracili szansę na olimpijski krążek. 19-latek został bowiem puszczony w bardzo trudnych warunkach i nie doleciał do zielonej linii, która dałaby Polsce prowadzenie. Po szybkiej analizie skoku polskiego zawodnika, jury oraz Sandro Pertile doszli jednak do wniosku, że kontynuowanie rywalizacji w tak trudnych warunkach nie ma sensu. Wówczas zdecydowano o "skasowaniu" wyników trzeciej serii i uznaniu wyników po drugiej rundzie jako tych ostatecznych. Oznaczało to, że Tomasiak i Wąsek rywalizację zakończyli jako wicemistrzowie olimpijscy. Na najwyższym stopniu podium stanęli Austriacy Jan Hoerl i Stephan Embacher. Po brąz sięgnęli Johann Andre Forfang i Kristoffer Eriksen Sundal.

PKOl i Ministerstwo Sportu i Turystyki nagrodzą Macieja Maciusiaka za sukcesy na igrzyskach

Jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk wiadomo było, że dla medalistów olimpijskich Polski Komitet Olimpijski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało wyjątkowe nagrody. Jak się jednak okazuje, za sukcesy na olimpijskiej arenie nagrodzeni zostaną nie tylko zawodnicy, ale również sztaby szkoleniowe. W porównaniu do sportowców, szkoleniowcy nie otrzymają nagród za każdy zdobyty medal podopiecznych - zgodnie z punktem piątym regulaminu nagród Polskiego Komitetu Olimpijskie za wyniki uzyskane w XXV ZIO Mediolan-Cortina 2026 trenerzy główni, których podopieczni wywalczą więcej niż jeden medal, otrzymają nagrodę za najcenniejszy ze zdobytych krążków. Nagrody więc nie sumują się.

Oznacza to, że Maciej Maciusiak nagrodzony zostanie za srebro olimpijskie. Za krążek tego koloru Polski Komitet Olimpijski przeznaczył dla trenerów nagrodę finansową w wysokości 75 tys. złotych w gotówce oraz 75 tys. złotych w tokenach. Do tego dochodzą nagrody rzeczowe: obraz oraz voucher na wakacje. Maciusiak otrzyma również odpowiednią premię z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ta wynosi 22 395,96 złotych.

