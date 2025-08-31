Nie tylko Stoch i Kot. Dwóch Polaków na podium w Szczyrku. Kapitalny start sezonu naszej kadry

Za nami pierwsze konkursy letniej odsłony sezonu skoków narciarskich. Jako pierwsza rozpoczęła się rywalizacji w cyklu Letniego Grand Prix. Dla polskich kibiców zdecydowanie najbardziej udany był pierwszy z konkursów rozegranych na skoczni w Wiśle. Najlepszym w całej rywalizacji okazał się Maciej Kot, natomiast na najniższym stopniu podium rywalizację zakończył Kamil Stoch.

Od początku w świetnej dyspozycji znajdują się polscy skoczkowie startujący w ramach FIS Cup. W inauguracyjnym weekendzie w Villach najlepiej dysponowany był Adam Niżnik. Pierwszego dnia zmagań 22-latek zajął drugie miejsce, lecz finalnie został zdyskwalifikowany. Winnym okazał się but za duży o cztery milimetry.

Kolejnego dnia nie było już najmniejszych wątpliwości, kto jest w najlepszej dyspozycji. Niżnik po wygraniu serii próbnej nie zszedł już z najwyższego stopnia podium, a finalnie nad drugim Jannim Reisenauerem miał 8,6 punktów przewagi. Trzeci był Kamil Waszek, który w porównaniu z pierwszym skokiem, w ostatecznym rozrachunku stracił jedną lokatę. Jak po zawodach informował Adam Bucholz, wygrana Niżnika była pierwszą w FIS Cup od 2023 roku i zwycięstwa Klemensa Murańki.

Polska dominacja w Szczyrku. Niedziela z dwójką naszych na podium

Po Austrii przyszła pora na Szczyrk, gdzie na skoczni Skalite (HS104) zorganizowano kolejne dwa konkursy FIS Cup. W sobotę rywalizację zdominowali Polacy oraz Austriacy, którzy podzielili wzajemnie między sobą lokaty w TOP10. Najlepszy był Stefan Rainer, a jedynym Polakiem na podium został drugi Kacper Tomasiak. Oprócz tego, czwarty był Niżnik, piąty Łukasz Łukaszczyk, siódmy Tomasz Pilch oraz ósmy Jarosław Krzak.

Osiągnięcia z już i tak udanego sobotniego konkursu podopieczni Daniela Kwiatkowskiego przebili kolejnego dnia. Już po pierwszej serii wiele wskazywało na to, że po raz drugi z rzędu niedzielny konkurs FIS Cup zakończy się zwycięstwem Polaka. Na półmetku rywalizacji po świetnym skoku na odległość 104 metrów najlepszy był Tomasiak. Drugi zawodnik wczorajszego konkursu utrzymywał dziewięciopunktową przewagę nad wiceliderem.

Reszcie polskich skoczków poszło zdecydowanie słabiej. W czołowej dziesiątce byli jeszcze dziewiąty Szymon Sarniak, a dziesiąty na półmetku był Pilch. Lecz to 24-latek z doświadczeniem w zawodach Pucharu Świata w drugiej serii przypuścił zdecydowany atak.

Po krótkiej przerwie Pilch oddał jeden z najlepszych skoków całego konkursu. Polak wylądował na 104. metrze, co pozwoliło mu na imponujący awans w klasyfikacji konkursu. Finalnie wystarczyło na trzecią lokatę, co jest dla Pilcha najlepszym osiągnięciem tego sezonu.

Jako ostatni na belce startowej zasiadł Tomasiak, który udowodnił swoją dominację nad resztą przeciwników. Z niższej belki względem reszty przeciwników skoczył 101,5 metra i nie pozostawił rywalom żadnych wątpliwości. Imponuje zwłaszcza jego przewaga nad resztą stawki. Drugi w konkursie Francisco Moerth stracił do 18-letniego Polaka aż 19,5 punktów. Do czołowej dziesiątki zmagań wskoczyli jeszcze Niżnik (ósmy) oraz Krzak (dziewiąty).

Liderem FIS Cup pozostaje Austriak Stefan Rainer (250 punktów). Tuż za nim trwa jednak polska parada - nasi skoczkowie okupują lokaty 2-4. Drugi jest Niżnik (182 punkty), trzeci Tomasiak (180 punktów), a czwarty Pilch (160 punktów). Kolejne konkursy letniego cyklu FIS Cup gościć będzie słoweńskie Ljubno (HS94).

