Nie tak dawno wygrał walkę z rakiem. Jego rodzinę znów wystawiono na próbę

Pippi: Najsilniejsza na świecie. Sprawiłaś, że nasza mała niedoskonała rodzina jest duża i doskonała, a my wszyscy jesteśmy z ciebie dumni i szczęśliwi. Nie żebyś musiała walczyć lub w jakikolwiek sposób pokazywać, że jesteś silna. To raczej my musieliśmy stoczyć ze sobą jakieś wewnętrzne walki z powodu niewiedzy o tym, czym jest zespół Downa. Ponieważ na początku ciąży było z nami coś nie tak. Niewiedza może przerażać, ale wiedza zapewnia bezpieczeństwo. Dziękujemy za to tobie która się do tego przyczyniłaś. Spędziliśmy z tobą 7 cudownych miesięcy i już widzimy siłę i radość, która w tobie mieszka. Ty. Podobnie jak nasza pozostała dwójka (dzieci - przyp.red.), jesteś idealna

~ napisał Romoeren.