Stefan Horngacher pomimo upływu lat cały czas zajmuje specjalne miejsce w pamięci polskich kibiców. Austriak przez trzy lata był pierwszym trenerem kadry polskich skoczków. Pod jego wodzą "biało-czerwoni" osiągali sukcesy praktycznie na każdym polu. Kamil Stoch dwukrotnie zwyciężał w cyklu Turnieju Czterech Skoczni, a do tego zgarnął Kryształową Kulę oraz złote medale igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata. Za kadencji Horngachera życiowe sukcesy osiągnęli także Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

Drogi Horngachera z polską federacją rozeszły się w 2019 roku, gdy Austriak postanowił zająć się kadrą Niemiec. U naszych zachodnich sąsiadów również nie brakowało mu sukcesów. Aktualny sezon jest w wykonaniu Niemców jednak zdecydowanie gorszy. A to nie jest całość problemów, jakie ich czekają.

Pod koniec października ubiegłego roku Horngacher ogłosił, że po sezonie olimpijskim rozstanie się z posadą trenera niemieckiej kadry skoczków. Austriacki szkoleniowiec nie zdecydował się jeszcze w jakim kierunku pójdzie. W ostatnim czasie pojawiły się jednak wieści o potencjalnym pozostaniu Horngachera w strukturach niemieckiej federacji. Były trener Polaków miałby pracować w nich jako działacz.

Trwają poszukiwania następcy Horngachera. Zaczyna się najważniejszy etap

Zanim jednak Horngacher będzie stawiał kolejne kroki w swojej zawodowej karierze, przed nim oraz jego kadrą najważniejsza impreza czterolecia. Wszystkie zespoły są już we Włoszech, a premierowe skoki na obiekcie w Predazzo oddadzą już w czwartkowy wieczór. Od godziny 20:00 mają odbywać się treningi na skoczni normalnej, które niejako rozpoczną rywalizację skoczków na zimowych igrzyskach olimpijskich.

Niemcy nie zamierzają jednak próżnować i sami przyznają, że proces wyboru następcy Horngachera jest w toku. Sporo informacji na ten temat zdradził Horst Huettel. Dyrektor sportowy reprezentacji Niemiec cytowany przez portal "skispringen.com" stwierdził, że wybór nowego szkoleniowca wszedł w decydującą fazę. Huettel pokusił się o stwierdzenie, że być może nowy trener przebywa obecnie w Predazzo.

- Ale w jakiej roli i pod jaką flagą, proszę o zrozumienie, że tego jeszcze nie zdradzę. (...) Chcę zapobiec przeciekom, bo później powiedzą, że wywołaliśmy niepokój w innych zespołach - rzucił Horst Huettel.

Te słowa jasno wskazują na to, że następcą Horngachera może zostać jeden ze szkoleniowców, który obecnie pracuje z inną kadrą skoków - niekoniecznie w roli pierwszego trenera. Huettel poinformował, że finalny etap nominacji nowego trenera ma nastąpić już po igrzyskach. To wówczas możemy spodziewać się konkretniejszych informacji.

- Proces wyboru potrwa od 20 lutego do zawodów w Planicy. Wtedy wszystko się rozstrzygnie - dodał po chwili dyrektor sportowy niemieckiej kadry.

Pierwsze treningi skoczków odbędą się w czwartek od godziny 20:00. Relację będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Stefan Horngacher jako szkoleniowiec reprezentacji Niemiec Daniel Karmann AFP

Stefan Horngacher (z lewej) i Thomas Thurnbichler w jednym sztabem trenerskim? To całkiem prawdopodobny scenariusz AFP

Stefan Horngacher DANIEL KARMANN / DPA AFP

