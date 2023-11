Nie mają wątpliwości, Dawid Kubacki numerem jeden. Świetne wieści dla Polaków

To już dziś - wielka inauguracja nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich . Jeśli tylko aura na to pozwoli, najlepsi zawodnicy świata zmierzą się już o godzinie 16.00 w pierwszej oficjalnej serii, jaką będą kwalifikacje przed sobotnim konkursem na skoczni w fińskiej Ruce. Minionej zimy Piotr Żyła w jednym z konkursów na obiekcie Rukatunturi wywalczył trzecie miejsce.

"Kryształowej Kuli" wywalczonej przed rokiem broni Halvor Egner Granerud . Norweg w czerwcu zaliczył upadek w Lillehamer, ale wydaje się być mimo to w znakomitej formie, co pokazał m.in. podczas mistrzostw swojego kraju, gdzie sięgnął po złoty medal . Jak sam mówił, jego celem jest obrona pierwszej pozycji w Pucharze Świata i z całą pewnością pozostaje głównym faworytem. Kto może mu zaszkodzić?

Kubacki pretendentem numer 1?

Portal Telewizji Czeskiej ocenił, że kandydatem numer jeden do tego, by zdetronizować Graneruda jest wracający do Pucharu Świata po problemach w życiu prywatnym Dawid Kubacki. Choć skoczek z Szaflar z powodu drobnych kłopotów ze zdrowiem nie wziął udziału w zgrupowaniu na Cyprze, to jednak jest już gotowy, by ponownie walczyć z najlepszymi zawodnikami świata.