"Nie ma się z czego cieszyć". Adam Małysz mówi wprost o problemach skoczków

Oczekiwanie na znaczącą poprawę w przypadku zawodów w Lillehammer w wykonaniu polskich skoczków nosiło znamiona myślenia życzeniowego. Biało-czerwoni po nieudanych konkursach w Ruce udali się do Norwegii z mocnym postanowieniem poprawy, ale znów okazało się, że same chęci, to stanowczo za mało. Dość powiedzieć, że najlepszy z Polaków był Paweł Wąsek , który zajął 23. miejsce. 24-latek zanotował tym samym pierwsze punkty w tegorocznym pucharze świata.

Adam Małysz punktuje największe problemy skoczków

- Podstawowy problem to technika. Z kim się nie rozmawia, to każdy widzi to samo, pozycja dojazdowa. Weźmy drugi skok Kamila z soboty. Z tego nie poleci. Na progu jest za bardzo z tyłu, a tuż za nim - za bardzo z przodu. To trzeba wyeliminować. Wiadomo, że podczas zawodów jest o to trudno, ale czasem naprawdę wystarczy kilka skoków, żeby złapać co i jak. Tylko potrzeba czasu na stabilność. Mam nadzieję, że na dużej skoczni w niedzielę będzie lepiej. W sobotę jednak troszkę chłopakom brakowało wiary albo kilku dobrych skoków, które by tę wiarę oddały - dodał prezes PZN.