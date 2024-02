Nie ma co tego kryć, Małysz ujawnia brutalną prawdę. "Nikt nie przypuszczał, że będzie aż tak źle"

Choć początkowo można było mieć nadzieję, że słabsza forma polskich skoczków to może tylko złe miłego początki, czas wszystko zweryfikował. Nie ma już co kryć, bieżący sezon Pucharu Świata nie będzie zaliczony do udanych. Martwić może zwłaszcza dość nagły spadek dyspozycji Dawida Kubackiego, Kamila Stocha i Piotra Żyły. Prezes PZN, pytany o trio, które dostarczyło nam tylu sportowych emocji, ujawnia brutalną prawdę. "Nikt nie przypuszczał, że będzie aż tak źle" - przyznaje.