Dwukrotny mistrz świata plasuje się na miejscu 24, z dorobkiem zaledwie 97 punktów. Niedaleko za jego plecami są Dawid Kubacki i Kamil Stoch . Nie tego jednak spodziewali się kibice i sami skoczkowie, którzy przyzwyczaili do lepszych rezultatów. Ostatnie tygodnie są pewnym światełkiem w tym ciemnym tunelu, ale do pełnego zadowolenia wciąż bardzo daleka droga. Turniej Czterech Skoczni daje nadzieję na poprawę, ale nie mówimy tu raczej o wygrywaniu.

Nie jest dobrze. Polska daleko w tyle klasyfikacji PolSKI-ego Turnieju

Mimo tego piątkowe skoki na pewno dają jakiś powód do optymizmu, przynajmniej do momentu, gdy spojrzymy na wyniki punktowe za skoki. Same pozycje nie były najgorsze. Trzech skoczków w czołowej piętnastce kwalifikacji to w tym sezonie ewenement. Niestety jednak rywale są wyraźnie lepsi i w klasyfikacji drużynowej PolSKI-ego Turnieju nasza kadra traci już prawie 35 punktów. Biało-Czerwoni zgromadzili 250,7 punktu, co jest sumą not Piotra Żyły i Dawida Kubackiego z kwalifikacji.