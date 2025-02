Nie do wiary, co spotkało Kubackiego w Stanach. "Mogło się źle skończyć"

"Biało-Czerwoni" dotarli już do Lake Placid, gdzie w kolejnych dniach rozegrane zostaną dwa konkursy indywidualne mężczyzn, dwa konkursy indywidualne pań oraz konkurs drużyn mieszanych. W trakcie podróży do Ameryki naszych reprezentantów (a także kilku przedstawicieli innych drużyn) spotkała dość ciekawa sytuacja , o której opowiedzieli Tadeusz Mieczyński i Dominik Formela ze skijumping.pl.

Jak się okazuje, po przekroczeniu granicy skoczkowie, dziennikarze oraz członkowie sztabów szkoleniowych musieli porozmawiać z celnikiem, aby ujawnić mu cel swojej wizyty w USA. Funkcjonariusze zadbali o to, aby goście nie czuli się jednak przytłoczeni tą sytuacją. Podczas kontroli doszło także do dość nietypowej sytuacji - celnicy mieli bowiem problem z wymową imion i nazwisk niektórych zawodników , w tym m.in. Dawida Kubackiego . Jak ujawił Tadeusz Mieczyński, imię polskiego skoczka wymówiono jako "Dułit". Ciężko więc było zorientować się, że chodzi właśnie o Kubackiego.

"Starali się, próbowali wymówić te słowiańskie imiona i nazwiska, co nie zawsze wychodziło. Czasem było tematem do żartów, a poważnym panom policjantom i celnikom nie podobało się, że podśmiewano się z ich wymowy. Mogło to się źle skończyć, ale udało się i panowie nas wypuścili" - tłumaczył dziennikarz skijumping.pl.