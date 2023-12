Przed konkursami Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal, w reprezentacji polskich skoczków doszło do sporych zmian. Z kadry wypadli Kamil Stoch oraz Aleksander Zniszczoł, a zastąpili ich Andrzej Stękała do spółki z Maciejem Kotem. I choć nowy duet raczej świata nie wdarł się na nowo przebojem do karuzeli Pucharu Świata, tak po sobotnich zawodach wydawało się, że jesteśmy świadkami pozytywnego impulsu w ekipie "Biało-Czerwonych". Bo choć w drugiej serii zameldowało się tylko dwóch naszych zawodników, zajęli oni wysokie - jak na dotychczasowe standardy w tym sezonie - lokaty. Piotr Żyła był 11., a Dawid Kubacki uplasował się na 15. pozycji.