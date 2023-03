Piątek był pierwszym dniem rywalizacji skoczków na mamuciej skoczni w Vikersund. Rywalizacja na tym obiekcie, podobnie jak w Planicy to emocje związane nie tylko z walką o wygrane, ale i nowy, nieoficjalny rekord świata. Aktualny ustanowiony został właśnie w Norwegii przez Stefana Krafta i wynosi 253,5 metra. Wygląda jednak na to, że w najbliższych dniach nikt do tego wyniku się nie zbliży. Halvor Egner Granerud stwierdził, że przy obecnym stanie przygotowania obiektu jest to niemożliwe.