Skocznia Trampolino Dal Ben ma zostać oddana do użytku dopiero pod koniec kwietnia 2025 r., co oznacza, że po raz trzeci w historii PŚ obiekty goszczące igrzyska olimpijskie nie doczekają się zimowej próby przedolimpijskiej (IO 2026 organizuje właśnie Val di Fiemme). Wcześniej taka sytuacja zdarzyła się w przypadku Courchevel (1991-92) i Pekinu (2021-22, przeszkodziła pandemia COVID-19).

Predazzo bez zimowej próby przedolimpijskiej. Remont trwa zbyt długo

Duża skocznia w Predazzo bardzo dobrze kojarzy się polskim kibicom. W sezonie 2001/02 dwukrotnie zwyciężył tam Adam Małysz, który od 2003 roku do dziś pozostaje rekordzistą obiektu, od 2019 r. dzieli go z Ryoyu Kobayashim (136 metrów). 12 lat temu wygrał tam Kamil Stoch. Ostatnie póki co cztery konkursy zostały przeprowadzone w sezonach 2018/19 i 2019/20. Za każdym razem na podium znajdował się Dawid Kubacki (kolejno 2., 1., 3. i 3. miejsce), na pudło wchodził także po raz kolejny Stoch - był dwukrotnie trzeci. Kolejnych "Biało-Czerwonych" póki co tam nie będzie, ale kibice z optymizmem będą czekać na zawody olimpijskie.