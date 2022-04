Nie będzie kadry narodowej kobiet w skokach?

Oprac.: Jakub Kędzior Skoki Narciarskie

Skoki narciarskie kobiet w naszym kraju są w sporym kryzysie, co pokazały igrzyska olimpijskie w Pekinie, gdzie nasze zawodniczki były tylko tłem. Wzbudziło to pełną emocji dyskusję wokół tej dyscypliny i sprowadziło sporą krytykę na Łukasza Kruczka, który prowadził żeńską kadrę. Jak się okazuje, może ona przestać istnieć, co przekazał z rozmowie z "TVP Sport" Jakub Kot.

Zdjęcie Nicole Konderla / Tomasz Markowski / Newspix