Nerwowo w kadrze Niemiec. Nie wykluczają zmian. "Walczy i trenuje"

Niemieccy skoczkowie zaskoczyli rywali formą na początku sezonu. Najlepszy z podopiecznych Stefana Horngachera, Andreas Wellinger zajmuje obecnie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ponadto w "TOP10" jest także Pius Paschke (7.lokata), który w grudniu po raz pierwszy w karierze zwyciężył w zawodach PŚ . 9 pozycja przypada z kolei Karlowi Geigerowi . 31-latek w ostatnim czasie ma jednak problem z ustabilizowaniem formy. Zresztą nie tylko on. Po znakomitym początku zimy, nasi zachodni sąsiedzi zaczęli notować gorsze wyniki, co jest szeroko komentowane w zagranicznych mediach.

Mistrz świata wróci do Pucharu Świata? Niemcy już tego nie ukrywają

Podczas gdy w miniony weekend skoczkowie rywalizowali na obiekcie do lotów narciarskich w Oberstdorfie, w Iron Mountain odbywały się zawody Pucharu Kontynentalnego. W drugim konkursie najlepiej poradził sobie Markus Eisenbichler , który powoli wraca na właściwe tory. 32-latek w tym sezonie nie startował w PŚ. Mało tego, szkoleniowiec rywali Polaków przed startem Turnieju Czterech Skoczni dość ostro skomentował w mediach dyspozycję i podejście sportowca.

"To dla mnie niezrozumiałe, że nie potrafi niczego poskładać. Często ukrywa zbyt wiele rzeczy. Musimy wspólnie to omówić, gdyż liczy się aktualna forma i nie ma znaczenia, ile medali wywalczył do tej pory" - mówił bez ogródek Stefan Horgnacher.