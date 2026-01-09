Nawrocki łączy siły z Dudą. Już ogłosili pierwszy zakaz. Polacy muszą rezygnować

Obecność Karola Nawrockiego w Zakopanem potwierdził serwis Sport.pl. Prezydent RP pojawi się na Wielkiej Krokwi w niedzielę jako gość honorowy. W tym miejscu w roli głowy państwa zagości po raz pierwszy.

Po zakończeniu rywalizacji wręczy specjalny prezent Kamilowi Stochowi. Trzykrotny mistrz olimpijski na zakopiańskim obiekcie zaprezentuje się po raz ostatni. Po obecnym sezonie definitywnie kończy wyczynową karierę.

Karol Nawrocki potwierdził obecność w Zakopanem. Funkcjonariusze SOP już w akcji. Finałowy konkurs w niedzielę

W zawodach Pucharu Świata Stoch triumfował na Wielkiej Krokwi pięciokrotnie. W ten weekend nie znajdzie się w gronie faworytów. Ale to właśnie przede wszystkim jego występ skupiał będzie uwagę kibiców i mediów.

Skoczek z Zębu w sobotę ma wziąć udział w rywalizacji duetów. Jego partnerem będzie zapewne Kacper Tomasiak. W niedzielę odbędzie się konkurs indywidualny. Tego dnia - z uwagi na zapowiadaną obecność prezydentów - obowiązywał będzie całkowity zakaz używania dronów w okolicy. To ważna informacja dla kibiców, którzy w poprzednich latach chętnie korzystali z bezzałogowców wyposażonych w kamery.

- Wizyta prezydenta Nawrockiego jest zaplanowana na niedzielę - informuje w rozmowie ze Sport.pl Rafał Kot, wiceprezes TZN, czyli organizatora imprezy. - Tego dnia przyjedzie też były prezydent Andrzej Duda. W czwartek byli u nas ludzie z BOR. odbierali wszystkie pomieszczenia, które musimy im udostępnić

Kot miał na myśli SOP, czyli Służbę Ochrony Państwa. Ta formacja odpowiada za organizację wizyt i bezpieczeństwo m.in. prezydenta RP. W 2018 roku zastąpiła Biuro Ochrony Rządu.

Pucharowy weekend w Zakopanem to jeden z ostatnich etapów przygotowań do zbliżających się igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Zmagania w zimowej imprezie czterolecia śledzić będziemy w dniach 6-22 lutego.

Kamil Stoch Jure MAKOVEC AFP

