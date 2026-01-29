Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nawrocki już czeka, a tu Niemcy nie wytrzymali. Niebywałe. Huczą o zmianie

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Już w piątek polska delegacja na tegoroczne igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 odbierze swoje nominacje i złoży ślubowanie. W uroczystości tej weźmie udział między innymi prezydent RP Karol Nawrocki. A tymczasem w Niemczech głośno jest o decyzji kadrowej, która zapadła w naszym kraju. Nasi zachodni sąsiedzi zastanawiają się nawet, czy Polska nie powinna jej jeszcze raz przemyśleć, dokonując zmian.

Mężczyzna w garniturze siedzący przy stole z kwiatami w naczyniu na tle czerwonej flagi, po prawej stronie tłum ludzi machających niemieckimi flagami.
Karol Nawrocki weźmie udział w ślubowaniu olimpijskiej reprezentacji Polski. Niemcy reagują na skład polskiej delegacjiPetras Malukas / AFP / DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
- Kamil Stoch, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek - tak prezentuje się skład męskiej reprezentacji Polski w skokach narciarskich na tegoroczne igrzyska. Decyzję w tej sprawie Polski Związek Narciarski ogłosił - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - 22 stycznia, a więc po konkursach Pucharu Świata w Sapporo.

Na liście zabrakło więc miejsca dla naszych dwóch zasłużonych mistrzów - Dawida Kubackiego oraz Piotra Żyły. I zwłaszcza absencja tego drugiego wzbudziła w ostatnim czasie burzliwe dyskusje.

    Najgłośniej przebił się głos głos naszego mistrza olimpijskiego z 1972 roku - Wojciecha Fortuny, który wprost protestował wobec takiego stanu rzeczy.

    - Nie może być tak, że przy powołaniach na najważniejsze zawody sezonu został pominięty skoczek, który na mistrzostwach świata jako jedyny z Polaków był w stanie walczyć z najmocniejszymi rywalami. Osobiście, jako Wojciech Fortuna, nie zgadzam się po prostu z taką decyzją trenera i PZN - obruszył się nasz legendarny skoczek w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

    I dodał: - Jeszcze nie jest za późno. Apeluję do trenerów, by raz jeszcze przeanalizowali swoją decyzję i dokładnie przeanalizowali, jak skakał Piotr na mistrzostwach w Niemczech.

    Skoki narciarskie. Niemcy reagują ws. Piotra Żyły. Pytają o zmianę decyzji

    Słowa Wojciecha Fortuny natychmiast podchwycili Niemcy, a dokładniej tamtejszy portal Sport.de, analizując sytuację, do jakiej doszło w reprezentacji Polski.

    „Wściekły i rozczarowany”. Zmiany w kadrze skoków narciarskich wywołują krytykę
    głosi tytuł artykułu poświęconego naszej kadrze

    - Oprócz Dawida Kubackiego i Macieja Kota, w kadrze Polski na zimowe igrzyska olimpijskie nie znalazł się również trzykrotny mistrz świata Piotr Żyła. Kontrowersyjna decyzja spotkała się z krytyką w jego ojczyźnie - czytamy dalej.

    To jednak nie koniec, bo niemieccy dziennikarze zastanawiają się, czy Polska nie powinna dokonać zmiany w swojej kadrze, włączając do niej nazwisko Piotra Żyły.

    - Kontrowersje wokół braku nominacji Piotra Żyły. Czy polski związek powinien ponownie przemyśleć swoje nominacje do kadry olimpijskiej? - pyta swoich użytkowników Sport.de.

    Na ten moment nieznaczna większość - bo 51,4 procent ankietowanych - uważa, że tak. 48,6 procent respondentów twierdzi natomiast, że polska delegacja uda się do Włoch w optymalnym składzie.

    Wyniki ankiety dotyczącej możliwej zmiany decyzji polskiego związku w sprawie nominacji sportowca do drużyny olimpijskiej, wskazujące przewagę głosujących za uwzględnieniem zawodnika będącego ostatnio w dobrej formie.
    Ankieta zorganizowana przez niemieckich dziennikarzysport.demateriał zewnętrzny

    Ślubowanie reprezentantów Polski odbędzie się w piątek 30 stycznia. W oficjalnych uroczystościach weźmie udział prezydent RP Karol Nawrocki, o czym informował już w środę Polski Komitet Olimpijski.

    Skoczek narciarski w kombinezonie i kasku spoglądający w stronę kamery oraz tłum kibiców z dużą niemiecką flagą trzymaną w powietrzu podczas nocnego konkursu na skoczni narciarskiej.
    Niemcy reagują na zamieszanie wokół Piotra ŻyłyLukasz Kalinowski/East News / imago/Nordphoto/EAST NEWSEast News
    Uśmiechnięty mężczyzna w czarnej czapce z daszkiem i ciepłej kurtce, stojący na tle rozmytego tłumu podczas zimowego wydarzenia sportowego; dookoła widać padający śnieg, a w tle widoczne są kolorowe banery i ubrani w odblaskowe kurtki ludzie.
    Prezydent RP - Karol NawrockiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
    Mężczyzna w sportowej odzieży, z czapką na głowie niesie pokrowiec na sprzęt oraz torbę sportową, w tle zaparkowany samochód i budynki.
    Piotr ŻyłaLUKASZ SZELAG/REPORTERReporter
