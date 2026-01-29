Nawrocki już czeka, a tu Niemcy nie wytrzymali. Niebywałe. Huczą o zmianie

- Kamil Stoch, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek - tak prezentuje się skład męskiej reprezentacji Polski w skokach narciarskich na tegoroczne igrzyska. Decyzję w tej sprawie Polski Związek Narciarski ogłosił - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - 22 stycznia, a więc po konkursach Pucharu Świata w Sapporo.

Na liście zabrakło więc miejsca dla naszych dwóch zasłużonych mistrzów - Dawida Kubackiego oraz Piotra Żyły. I zwłaszcza absencja tego drugiego wzbudziła w ostatnim czasie burzliwe dyskusje.

Najgłośniej przebił się głos głos naszego mistrza olimpijskiego z 1972 roku - Wojciecha Fortuny, który wprost protestował wobec takiego stanu rzeczy.

- Nie może być tak, że przy powołaniach na najważniejsze zawody sezonu został pominięty skoczek, który na mistrzostwach świata jako jedyny z Polaków był w stanie walczyć z najmocniejszymi rywalami. Osobiście, jako Wojciech Fortuna, nie zgadzam się po prostu z taką decyzją trenera i PZN - obruszył się nasz legendarny skoczek w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

I dodał: - Jeszcze nie jest za późno. Apeluję do trenerów, by raz jeszcze przeanalizowali swoją decyzję i dokładnie przeanalizowali, jak skakał Piotr na mistrzostwach w Niemczech.

Skoki narciarskie. Niemcy reagują ws. Piotra Żyły. Pytają o zmianę decyzji

Słowa Wojciecha Fortuny natychmiast podchwycili Niemcy, a dokładniej tamtejszy portal Sport.de, analizując sytuację, do jakiej doszło w reprezentacji Polski.

„Wściekły i rozczarowany”. Zmiany w kadrze skoków narciarskich wywołują krytykę

- Oprócz Dawida Kubackiego i Macieja Kota, w kadrze Polski na zimowe igrzyska olimpijskie nie znalazł się również trzykrotny mistrz świata Piotr Żyła. Kontrowersyjna decyzja spotkała się z krytyką w jego ojczyźnie - czytamy dalej.

To jednak nie koniec, bo niemieccy dziennikarze zastanawiają się, czy Polska nie powinna dokonać zmiany w swojej kadrze, włączając do niej nazwisko Piotra Żyły.

- Kontrowersje wokół braku nominacji Piotra Żyły. Czy polski związek powinien ponownie przemyśleć swoje nominacje do kadry olimpijskiej? - pyta swoich użytkowników Sport.de.

Na ten moment nieznaczna większość - bo 51,4 procent ankietowanych - uważa, że tak. 48,6 procent respondentów twierdzi natomiast, że polska delegacja uda się do Włoch w optymalnym składzie.

Ślubowanie reprezentantów Polski odbędzie się w piątek 30 stycznia. W oficjalnych uroczystościach weźmie udział prezydent RP Karol Nawrocki, o czym informował już w środę Polski Komitet Olimpijski.

