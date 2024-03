Dostałem "strzała" na buli i potem tylko spadłem jak kamień. Dostając minus 8 punktów w porównaniu do czołówki, gdzie mają około minus 20, to jest przepaść

Skoki narciarskie. Apoloniusz Tajner wprost w sprawie Kubackiego, Żyły i Stocha

Po zawodach głos w sprawie formy naszych skoczków narciarskich zabrał były prezes Polskiego Związku Narciarskiego - Apoloniusz Tajner. Dziennikarz stacji TVN Damian Michałowski zapytał go podczas rozmowy w studiu o to, czy widzi jakąkolwiek nadzieję na to, że w pozostałej części sezonu Pucharu Świata wydarzy się coś dobrego dla polskich skoków. Znany ze swojego optymistycznego nastawienia Apoloniusz Tajner odpowiedział tylko krótko: "Nie", przy okazji wywołując wybuch śmiechu.