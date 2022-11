Natychmiastowa reakcja Stocha na te słowa. "A to dranie!"

- Dla każdego mężczyzny jak dobrze zakończy, to jest dobrze. Brakowało mi takiego dobrego skoku - wyznał Stoch w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu. - To nie było jeszcze tak na totalnym luzie, ale rzeczywiście było w tym więcej luzu - przyznał utytułowany polski skoczek.

Skoki narciarskie. Kamil Stoch w żartach: "A to dranie!"

Stoch podkreślał, jak trudno mu było się na początku przyzwyczaić do obiektu w Ruce. - Każde zawody niosą ze sobą lekcję. Zaskoczyło mnie bardzo, jak trudno mi się było dostosować do tej skoczni w Ruce, do tego rozbiegu. Cieszę się, że ten ostatni skok pokazał mi, że to można w miarę szybko wyprostować i wyjść na dobry poziom. To dla mnie zastrzyk pozytywnej energii przed kolejnymi startami - nie ukrywał.