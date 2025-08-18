Nasi skoczkowie wreszcie się doczekali. Maciej Kot zarobił najwięcej
Na ten weekend z niecierpliwością czekali polscy fani skoków narciarskich. Na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle odbyły się bowiem zawody rangi LGP kobiet i mężczyzn. "Biało-Czerwoni" przed własną publicznością spisali się całkiem dobrze, a co za tym idzie zainkasowali nieco pieniędzy.
Za nami drugi weekend sezonu letniego w skokach narciarskich. To niezwykle emocjonującej inauguracji Letniej Grand Prix w Courchevel najlepsi skoczkowie z całego globu przenieśli się do Wisły, gdzie rywalizacja kontynuowana była na obiekcie im. Adama Małysza.
Polscy skoczkowie "Malinkę" znają jak własną kieszeń. Można więc było się spodziewać, że z tą skocznią nie będą mieli problemów. Wręcz przeciwnie - kibice jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji mieli nadzieję na to, że doczekamy się biało-czerwonego akcentu na podium. Tak też się stało.
W sobotnim konkursie emocji nie brakowało - po zaciętej rywalizacji zawody wygrał Maciej Kot. Nie był on jednak jedynym Polakiem, który tego dnia stanął na podium. Trzecie miejsce w konkursie zajął bowiem Kamil Stoch, a więc tegoroczny letni mistrz naszego kraju. TOP3 uzupełnił Austriak Niklas Bachlinger.
Kolejnego dnia nasi reprezentanci nie mieli już tyle szczęścia. Na najwyższym stopniu podium w zawodach "High Five" stanął Niklas Bachlinger, a tuż za nim na miejscu drugim uplasowali się ex aequo Danił Wasijew oraz Władimir Zografski. Tym razem najlepszym z "Biało-Czerwonych" był Piotr Żyła, który rywalizację zakończył na czwartym miejscu.
Polacy wreszcie się doczekali. Tyle zarobili podczas LGP w Wiśle
Można uznać, że weekend w Wiśle był dla polskich skoczków udany. Podczas rywalizacji w Courchevel żadnemu z naszych "Orłów" nie udało się zainkasować nawet franka szwajcarskiego, w Wiśle natomiast na listę płac wpisało się aż trzech zawodników. Na ten moment w sezonie letnim najwięcej zarobił Maciej Kot, który za triumf w sobotnich zawodach zainkasował 5 tys. franków szwajcarskich. Połowę tej kwoty - a więc 2,5 tys. franków szwajcarskich - na swoje konto dopisał Kamil Stoch. Piotr Żyła natomiast rywalizację w Wiśle zakończył bogatszy o 1 tys. franków szwajcarskich.
Na ten moment na czele rankingu najlepiej zarabiających skoczków tego lata znajduje się Niklas Bachlinger. Austriak przez ostatnie dwa weekendy zainkasował łącznie 14 tys. franków szwajcarskich.