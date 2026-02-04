Nareszcie przełom. Trener Maciusiak już tego nie kryje. Polscy kibice zachwyceni

Trener Maciej Maciusiak jest już we Włoszech. Przybył do wioski olimpijskiej dzień wcześniej niż zawodnicy. Pełni rolę niezawodnej forpoczty.

- Mieszkamy w hotelu. Transporty, obiekty, jedzenie, z tym już jesteśmy wdrożeni. Przyjechaliśmy z kierownikiem dzień wcześniej, żeby przekazać zawodnikom, jak już przyjadą, gdzie co jest. Jutro zaczynamy od treningów oficjalnych - mówi szkoleniowiec w w rozmowie z Kacprem Merkiem.

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

Trzecie igrzyska z rzędu z medalem skoczków? Trener Maciej Maciusiak: Mogę z czystym sumieniem powiedzieć

Przed ośmioma laty w Pjongczang na najwyższym stopniu podium stanął Kamil Stoch, a w konkursie drużynowym zajęliśmy trzecie miejsce. Na poprzednich igrzyskach, z Pekinie, brąz wywalczył Dawid Kubacki. To był jedyny medal polskiej ekipy w stolicy Chin.

Jak będzie na włoskiej ziemi? Kubackiego nie ma tym razem w olimpijskiej ekipie. Kadrę na igrzyska tworzą weteran Stoch, sklasyfikowany najwyżej z naszych w PŚ Kacper Tomasiak oraz - co wzbudziło największe zaskoczenie - Paweł Wąsek.

- Zawodnicy są w optymalnej formie, dzisiaj przyjadą do Włoch, czekamy na pierwsze skoki - oznajmił Maciusiak, cytowany przez Kacpra Merka z Eurosportu.

To radosna, ale dosyć nieoczekiwana deklaracja. Od początku sezonu nasi skoczkowie byli bowiem dalecy od optium dyspozycji. Jeśli słowa szkoleniowca znajdą potwierdzenie na olimpijskich obiektach, czeka nas ogrom emocji w najbliższych dniach.

- Chłopaki przyjeżdżają w godzinach wieczornych, zjedzą kolację, przejdą się po wiosce. Po pierwsze trzeba odebrać akredytacje, godzinę zajmie nam pewnie spotkanie zespołu i kolacja, a jutro z rana aktywacja, treningi oficjalne. Ślubowanie i chipowanie kombinezonów to już 6 lutego - melduje trener Maciusiak.

Dodaje, że na piątkową ceremonię otwarcia zawodnicy i członkowie sztabu wybierają się w komplecie. Sobota będzie jeszcze luźniejszym dniem dla naszej ekipy. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by wziąć udział w imprezie inauguracyjnej. Stoch będzie jednym z chorążym polskiej reprezentacji.

Potem jednak liczyć się już będzie tylko batalia o medale.

- Trenowaliśmy i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że skończyliśmy przygotowania do igrzysk. Zrobiliśmy wszystko, żeby chłopaki byli w swojej najlepszej dyspozycji i myślę, że to pokażą - zapewnia Maciusiak.

Wstępną weryfikacją będzie trening na normalnej skoczni w Predazzo (HS109). To już w czwartek. Trzy dni później Polacy odbędą kolejne zajęcia na tym obiekcie. Pierwszy konkurs w poniedziałek 9 lutego (godz. 19:00).

Kamil Stoch AFP

Paweł Wąsek KERSTIN JOENSSON / AFP AFP

Kacper Tomasiak EXPA/ Tadeusz Mieczynski East News

