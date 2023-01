Po zawodach w Zakopanem Dawid Kubacki pozostaje liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata . Doszło natomiast do zmiany na drugiej pozycji - Anze Laniska zastąpił Halvor Egner Granerud , który od Turnieju Czterech Skoczni prezentuje fenomenalną formę. Zwyciężył w całym cyklu, a potem triumfował w konkursie indywidualnym na Wielkiej Krokwi. Do prowadzącego w tabeli Polaka traci 114 punktów.

"Patrząc na to, co było rano i do południa, to w ogóle cud, że udało się przeprowadzić konkurs. Nie stresowałem się kompletnie tym wiatrem, bo już myślałem o wyjeździe z Zakopanego. Kompletnie nie wierzyłem w to, że cokolwiek odbędzie się na Wielkiej Krokwi" - mówił Paweł Wąsek. "Nie sądziłem, że cokolwiek się tu odbędzie. Byłem bardzo sceptycznie nastawiony. Usłyszałem jednak, że sytuacja ma się poprawiać około godziny 14:00. I rzeczywiście. Popatrzyłem za okno i zaczęło mniej wiać. Byłem w szoku, jak zobaczyłem, że o godzinie 16:00, kiedy zaczynał się konkurs, wiatr ucichł. Jakby ktoś wyłączył go przyciskiem" - wtórował mu Kamil Stoch przed mikrofonem Interii .