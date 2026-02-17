Gdy rozpoczynały się igrzyska olimpijskie w Predazzo, trudno było wierzyć, że polscy skoczkowie będą w stanie wrócić z tej imprezy z kilkoma medalami. Największe nadzieje pokładano oczywiście w Kacprze Tomasiaku, który do Włoch leciał bez, choćby jednego miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata.

Trudno było szczerze oczekiwać, że zdobędzie medal. Niespodzianka stała się faktem już na skoczni normalnej, a potem Tomasiak stopniowo coraz bardziej zachwycał świat. Ostatecznie z igrzysk wróci z trzema krążkami. W tzw. międzyczasie środowisku skoków narciarskich przedstawił się także brat Kacpra - Konrad.

Przepiękny lot Polaka. Niedługo po triumfie Tomasiaka

Urodzony w 2009. roku skoczek wygrał zawody Orlen Cup w Zakopanem po wspaniałym locie na 105,5. metra. Zrobił to dzień po tym, jak na własne oczy obserwował swojego dwa lata starszego brata walczącego o olimpijski krążek na skoczni dużej w Predazzo. Ostatecznie oglądał także, jak Kacper odbierał brązowy medal.

Konrad uznawany jest za gigantyczny talent, a trenerzy twierdzą, że na progu może być nawet lepszy od Kacpra. Od dawna w gronie następców wielkich mistrzów wymienia się także imię i nazwisko Łukasza Łukaszczyka. Osiemnastolatek jest z tego samego rocznika, co Kacper i powoli zaczyna pukać do drzwi wielkiego świata skoków, choć jego karierę niestety spowolniła kontuzja kolana w 2024 roku.

Bez wątpienia najważniejszym celem Łukaszczyka na ten sezon jest wyjazd na mistrzostwa świata juniorów. Te zostaną rozegrane na początku marca w Lillehammer. Łukaszczyk już wysyła sygnały, że jego forma zmierza w dobrą stronę i może liczyć się w walce o medale w Norwegii.

18-latek we wtorek 17 lutego, dzień po konkursie duetów na igrzyskach olimpijskich, pokazał się ze znakomitej strony w zawodach Orlen Cup. Wygrał po skoku na 105. metrów w drugiej serii, nawet mimo drobnych problemów przy lądowaniu. Podium uzupełnili Kamil Waszek i Wiktor Szozda.

"Tak lata Łukasz Łukaszczyk. Kapitalny lot na 105 metrów w II serii w wykonaniu naszego juniora i mimo problemów z odjazdem to Łukaszczyk o 0,5 pkt pokonuje Kamila Waszka (103, 103,5 m) we wtorkowych zawodach Orlen Cup. Na podium dziś również Wiktor Szozda (99 m, 98,5 m)" - czytamy w mediach społecznościowych PZN.

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak - srebrny medalista olimpijski A.D. 2026 Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Łukasz Łukaszczyk Chloe KNOTT / OIS/IOC AFP

Łukasz Łukaszczyk upadł w serii finałowej konkursu skoków w młodzieżowych zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu Szymon Sikora/PKOl materiały prasowe

