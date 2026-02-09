Najpierw Wąsek, a potem "petarda" Tomasiaka. Polak bił się o podium w Predazzo

Polacy w sezonie 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich nie spisują się tak, jak przyzwyczaili kibiców przez ostatnie kilkanaście lat. Tak naprawdę sytuację ratuje głównie Kacper Tomasiak. Nastolatek niespodziewanie przebił się do czołówki skoczków na całym świecie.

Polak walczy o miejsce w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej i jest liderem naszej kadry. To właśnie w nim kibice pokładali największe nadzieje przed igrzyskami olimpijskimi. Tym bardziej, że Tomasiak przed wylotem do Predazzo dostał od trenera naprawdę sporą dawkę odpoczynku.

Tomasiak najlepszy z Polaków. Wąsek i Stoch stabilnie

Z kolei forma Kamila Stocha i Pawła Wąska pozostawała niewiadomą, aż do treningów na skoczni normalnej. W tych lepiej wypadł Wąsek, ale Stoch miał swój jeden, naprawdę znakomity skok, który dał mu miejsce w TOP10 jednej z serii. To wszystko nie miało jednak znaczenia w poniedziałkowy wieczór.

O 18:00 rozpoczęła się seria próbna przed pierwszym olimpijskim konkursem na skoczni normalnej panów. Zawodnicy ruszali z belki ustawionej na 16. stopniu. Jako pierwszy z Polaków na rozbiegu pojawił się Paweł Wąsek. 26-latek ze skocznią przywitał się w znakomitym stylu.

100,5. metra przy ponad dziesięciu punktach dodanych za wiatr dało w momencie lądowania piąte miejsce, ale strata do lidera wynosiła ledwie 0,4 punktu. Na prowadzenie zdołał wysunąć się niedługo później Andreas Wellinger, który pofrunął na 103. metr, a po jego próbie obniżono rozbieg.

Z 15. belki w dół rozbiegu ruszał Kamil Stoch. Z tej belki Kamil pofrunął na odległość 97. metrów, co oznaczało 11. miejsce w tamtym momencie. Zaraz po nim na kilkupunktowe prowadzenie wysunął się Gregor Deschwanden. Szwajcara z miejsca dla lidera zepchnął dopiero Marius Lindvik po lądowaniu na 104. metrze.

Dwa metry bliżej wylądował Kacper Tomasiak, który po zakończeniu swojej próby był trzeci. Ostatecznie spadł jeszcze nieco w klasyfikacji serii próbnej, ale potwierdził, że w konkursie powinien się liczyć. Cały prolog przed olimpijskimi zawodami wygrał Marius Lindvik. Mistrz olimpijski ze skoczni dużej z 2022 roku potwierdził swoje aspiracje.

Wyniki serii próbnej przed konkursem w Predazzo:

1. Marius Lindvik - 88.4 pkt

2. Philipp Raimund - 86.4 pkt

3. Kristoffer Eriksen Sundal - 86.1 pkt

...

5. Kacper Tomasiak - 83.0 pkt

23. Paweł Wąsek - 75.7 pkt

27. Kamil Stoch - 73.8 pkt

Kacper Tomasiak błysnął w Innsbrucku. Znacznie gorzej spisał się Kamil Stoch Urs Flueeler/Associated Press/East News / Eurosport East News

Maciej Maciusiak, Kacper Tomasiak ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Igrzyska olimpijskie. Na zdjęciu Kacper Tomasiak oraz Felix Hoffmann sfotografowany w locie JAVIER SORIANO / AFP AFP

