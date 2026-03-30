Konkursem w Planicy Kamil Stoch zakończył nie tylko sezon, ale i w ogóle całą karierę sportową. Nie ukrywał ogromnej radości i ulgi. "Wreszcie jestem szczęśliwy. Wreszcie wolny od własnych ambicji. Od tego ciągłego nakręcania się, że wszystko musi być idealne, że wszystko musi być dokładnie tak, jak ja chcę" - mówił dziennikarzom pod skocznią.

Gdy kurz i emocje opadały, na profilu w mediach społecznościowych innego polskiego skoczka pojawił się znaczący wpis. Wiktor Szozda ogłosił swój rozbrat ze skokami narciarskimi. "Dziś zamykam swoją historię ze skokami - z ogromną wdzięcznością za wszystko, co mnie spotkało" - przekazał.

Jego oświadczenie nie przechodzi bez echa. Reagują trenerzy oraz znajomi ze skoczni. Mają Szoździe coś wyjątkowego do przekazania.

Zobacz również: Katarzyna Pociecha

Wiktor Szozda żegna się ze skokami. "Życie się dopiero zacznie"

Z dobrym słowem dla Wiktora Szozdy spieszą m.in. Pola Bełtowska, Klemens Staszel i Sara Tajner. "Życie się dopiero zacznie" - zapewnia ta ostatnia. Trzy grosze dorzuca trener Sławomir Hankus, wychowawca z SMS Szczyrk i jeden z pierwszych trenerów Kacpra Tomasiaka.

"Dziękuję również za kilka lat wspólnej pracy, poświęcenia, samozaparcia! Serdecznie Ci Wiktor gratuluję wszystkich osiągnięć, tych sportowych, szkolnych, życiowych! Oby nowa droga w życiu dała Ci wiele radości!" - czytamy w jego komentarzu.

Głos zabrał również inny szkoleniowiec, Łukasz Mika. "Dziękuję za współpracę, za wszystkie pozytywne chwile i te, które wnosiły dużo cennego doświadczenia. Teraz rozpoczyna się kolejny rozdział w Twoim życiu i jeśli będziesz tak samo ambitny jak w skokach z pewnością sobie poradzisz. Niech Moc Będzie z Tobą" - napisał.

Niespełna 20-letni Szozda reprezentował klub WSS Wisła. Debiut w rozgrywkach FIS Cup zaliczył w lipcu 2021 roku. Jest multimedalistą zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy z 2023 roku. Zdobył tam dwa srebra (drużynowo i w drużynie mieszanej) oraz indywidualnie brąz. Trzy lata temu po raz pierwszy wystartował w Pucharze Kontynentalnym. W mistrzostwach świata juniorów (Lake Placid 2025) w konkursie drużynowym był 5. Reprezentował wówczas Polskę razem z Klemensem Joniakiem, Szymonem Byrskim i Kacprem Tomasiakiem.

Wiktor Szozda Marcin Szkodzinski Agencja FORUM

Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i Wąska Polsat Sport