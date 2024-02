Do Iron Mountain na zawody Pucharu Kontynentalnego poleciało pięciu polskich skoczków: Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Jan Habdas, Kacper Juroszek oraz Maciej Kot. Ostatni z wymienionych już w piątek informował w mediach społecznościowych o problemach, jakie dotknęły "Biało-Czerwonych" jeszcze przed startem rywalizacji w Stanach Zjednoczonych.

"Odwołany lot do Chicago, 28 godzin w podróży, 7 godzin czekania w Detroit, zagubiony sprzęt i narty ... ale jesteśmy w Iron Mountain. Trzymajcie kciuki żeby bagaże doleciały przed zawodami" - pisał Kot.