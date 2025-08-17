Już sobotni - niezwykle zaskakujący - triumf Macieja Kota i trzecia lokata Kamila Stocha mogły rozbudzić nadzieje polskich fanów na to, że i niedzielne zmagania w ramach Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle będą udane dla "Biało-Czerwonych".

Potwierdziły to później kwalifikacje, w których Maciej Kot i Kamil Stoch zajęli ex aequo trzecie miejsce. Do konkursowej 50-tki załapali się także: 12. Dawid Kubacki, 14. Piotr Żyła oraz 28. Aleksander Zniszczoł.

Niedzielny konkurs toczył się w ramach nowej formuły "High Five", w której skoczkowie w pierwszej serii podzieleni są na pięć 10-osobowych grup. Dwóch najlepszych zawodników w każdej grupie automatycznie notuje awans do finałowej odsłony zawodów - przed którą wyniki są zerowane - a dołącza do nich także pięciu "szczęśliwych przegranych".

Jako pierwszy z naszych reprezentantów na belce usiadł Dawid Kubacki, który wygrał drugą grupę, skacząc 128 m. Drugie miejsce w swojej grupie zajął Aleksander Zniszczoł (123 m), który skorzystał na tym, że problemy przy lądowaniu miał Zak Mogel, a pewny awansu po skokach swoich rywali był także Piotr Żyła (121 m).

Później wzrok biało-czerwonych fanów mógł już skierować się w stronę naszych dwóch dzisiejszych faworytów. Kapitalną dyspozycję potwierdził w pierwszej serii Kamil Stoch. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski w swoim skoku uzyskał 133 m i najlepszą notę nie tylko w siódmej grupie, ale i - na tamten moment - całej stawce. O pół metra dalej lądował później Maciej Kot, który jednak nieznacznie przegrał ze swoim rodakiem, ale żaden z bezpośrednich rywali nie mógł się z nim równać.

W efekcie wszyscy Polacy wywalczyli awans do drugiej serii, w której można było liczyć na wiele pozytywnych emocji, bo w pierwszej Kamil Stoch - w generalnych rozrachunku - osiągnął drugą, a Maciej Kot czwartą pozycję. Ale że wyniki przed finałową odsłoną rywalizacji na skoczni w Wiśle były zerowane, nie zapewniało im to jakiejkolwiek przewagi nad rywalami. Od nowa o jak najwyższą lokatę mogli więc walczyć także 11. po pierwszym skoku Dawid Kubacki, 12. Aleksander Zniszczoł i 23 Piotr Żyła.

Kamil Stoch i Piotr Żyła tuż za podium. Emocje do końca podczas LGP w Wiśle

Druga seria rozpoczęła się przy dość niefortunnych dla skoczków warunkach, dlatego też Maciej Maciusiak kręcił głową, gdy musiał posłać w bój Piotra Żyłę, który pojawił się na belce jako drugi, tuż po Lovro Kosie. 38-latek poradził sobie jednak nieźle, skacząc 121,5 m, co na pewien czas pozwoliło mu zajmować miejsce przeznaczone dla lidera konkursu. Wyprzedził go dopiero siódmy na liście startowej Danił Wasiljew, który pofrunął 127,5 m.

Kolejny z Polaków Aleksander Zniszczoł skakał już w dużo lepszych warunkach, dlatego choć wylądował tylko o metr bliżej od Kazacha, startując z tej samej belki, nie tylko nie mógł równać się ani z nim, ani z Piotrem Żyłą, co był po swoim skoku dopiero szósty. Tuż przed niego wskoczył po chwili także Dawid Kubacki, osiągając 125,5 m.

Gdy na belce pojawił się Maciej Kot, publiczność zebrana pod skocznią w Wiśle próbowała ponieść go jak najdalej swoimi gromkimi okrzykami i dźwiękiem trąbek. Niestety, nasz skoczek nie mógł liczyć na taką przychylność warunków i nie zdołał odlecieć wystarczająco daleko, by włączyć się do walki o podium. Zmierzono mu dokładnie 121 m.

Niezadowolony mógł być także Kamil Stoch, który po skoku na odległość 124 m był czwarty.

Szanse na podium wciąż miał za to trzeci Piotr Żyła, ale na górze skoczni pozostawał jeszcze Niklas Bachlinger. Lider klasyfikacji generalnej LGP okazał się bezkonkurencyjny, skacząc 136 m.

Wyniki niedzielnego konkursu LGP w Wiśle:

1. Niklas Bachlinger 129,5 pkt

2. Władimir Zografski oraz Danił Wasiljew 119,3

4. Piotr Żyła 113,4

5. Kamil Stoch 112

...

8. Maciej Kot 110,7

...

11. Dawid Kubacki 107,8

12. Aleksander Zniszczoł 107,7

