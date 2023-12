Thomas Thurnbichler zdecydował - Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł nie pojadą z kadrą A do Klingenthal, ich miejsce zajmą inni skoczkowie. Obaj panowie odpoczną i w spokoju przygotują się do następnych konkursów. Niewykluczone, że podobny los czekać może pozostałych podopiecznych austriackiego szkoleniowca. Niepokojącego zachowania dopatrzono się zwłaszcza u Piotra Żyły, który "zwykle garnie się do dodatkowych treningów", a teraz i on zdaje się mieć dość.