Najlepszy występ Kamila Stocha w sezonie. Peter Prevc królem Planicy!

Kubacki odpadł z konkursu, dobre próby Zniszczoła i Stocha

Dawid Kubacki rozpoczął jednak bardzo słabo. Poprawił się wprawdzie w odniesieniu do swojego skoku z serii próbnej, ale to nie wystarczyło. Lot, który zakończył się jeszcze przed punktem konstrukcyjnym, a dokładnie na odległości 197 metrów nie dawał większych szans na awans do drugiej serii zmagań. Zdecydowanie lepiej na całe szczęście spisał się Żyła. Dwukrotny mistrz świata ze skoczni normalnej osiągnął 211,5 metra, co oczywiście zagwarantowało mu awans, ale o miejscu w ścisłej czołówce niestety nie było mowy.