Najlepszy weekend w karierze Pawła Wąska. Zatankował do pełna bak pewności siebie

Paweł Wąsek ma za sobą najbardziej udany weekend w karierze w Pucharze Świata w skokach narciarskich. W Wiśle 25-latek dwukrotnie był 11. i w obu przypadkach niewiele mu zabrakło do tego, by wskoczyć do "10". - Miałem przede wszystkim wielką frajdę ze skakania tutaj. Było w moich skokach dużo pewności siebie - przyznał skoczek po zawodach w Wiśle, po których awansował na 15. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ.