Najlepszy polski dzień w historii zimowych igrzysk. Dwa złote medale przekroczyły sferę marzeń

Historia polskich startów na zimowych igrzyskach olimpijskich nie jest tak bogata, jak w przypadku letnich igrzysk. Wystarczy napisać, że w trakcie letnich igrzysk Biało-Czerwoni zdobyli łącznie ponad 300 medali. W przypadku zimowych zmagań te liczby wyglądają zdecydowanie bardziej ubogo.

Dorobek medalowy Biało-Czerwonych zamyka się bowiem w tym momencie na ledwie 23 zdobytych krążkach. Najwięcej, bo aż 10 zdobyli nasi skoczkowie narciarscy. Wszystko zaczęło się oczywiście od Wojciecha Fortuny, który 11 lutego 1972 roku triumfował na skoczni olimpijskiej w Sapporo.

Oto najlepszy polski dzień na igrzyskach. Dwa triumfy

Później przyszła era Adama Małysza, który nie zdołał jednak wygrać żadnego z olimpijskich konkursów. Ostatni olimpijski start zakończył się dla niego dwoma wicemistrzostwami olimpijskimi, które zdobył w Kanadzie. Medalowej posuchy w skokach jednak nie doświadczyliśmy.

"Objawił się" bowiem Kamil Stoch, który w Soczi kompletnie zniszczył konkurencję. Najpierw znokautował rywali w rywalizacji na skoczni normalnej, a potem był współtwórcom najlepszego polskiego dnia w historii igrzysk olimpijskich. Mowa o sobocie 15 lutego 2014 roku.

Pierwsze chwile wielkiej radości u polskich kibiców pojawiły się kilkanaście minut przed godziną 18:00. Wszystko za sprawą naszego strażaka - Zbigniewa Bródki, który sprawił niesamowicie przyjemną niespodziankę. Polak wygrał bowiem wyścig na 1500 metrów panów w łyżwiarstwie szybkim.

Drugiego Holendra Koena Verweija wyprzedził o ledwie 0,003 sekundy. Był to pierwszy i jak na razie ostatni złoty medal polskich łyżwiarzy szybkich na igrzyskach olimpijskich. Ledwie około pół godziny później polscy kibice znów zasiedli przed telewizorami, ale tym razem nie liczyli na niespodziankę, a spełnienie wielkich nadziei.

Te związane były rzecz jasna z Kamilem Stochem. Polak do konkursu olimpijskiego na skoczni dużej w Soczi przystępował w roli wyraźnego faworyta do triumfu. Z tej roli wywiązał się w sposób wzorowy. W pierwszej serii pofrunął na odległość 139. metrów, za styl dostał aż 58,5 punktu.

Mistrz olimpijski ze skoczni normalnej miał niespełna trzy oczka zaliczki nad Noriakim Kasaim. W drugiej serii Stoch nie mógł poszczycić się najwyższą notą. Polak wylądował na odległości 132,5. metra. Jego łączna nota za drugą serię była dopiero czwartą spośród całej stawki.

To jednak wystarczyło, aby przebić całą konkurencję. Ostatecznie Kamil wygrał z Noriakim Kasaim o ledwie 1,3 punktu, a więc mniej niż metr. Tym triumfem przypieczętował jednak doskonały nastrój kibiców, a 15 lutego 2014 roku przeszedł do historii jako najlepszy polski dzień na zimowych igrzyskach olimpijskich.

Zbigniew Bródka ze złotym medalem zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi (2014) Antonin Thuillier AFP

Zbigniew Bródka triumfował w Soczi Damien Meyer AFP

Kamil Stoch zdobył w Soczi dwa złote medale PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

