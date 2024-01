Najlepszy konkurs Aleksandra Zniszczoła od ponad trzech lat. "Jest duży niedosyt"

Aleksander Zniszczoł w pierwszej serii niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem przeskoczył skocznię (HS 140), uzyskując 141,5 metra. To sprawiło, że przed serią finałową zajmował czwarte miejsce.

Martin Schmitt spełnił życzenie Kamila Stocha. Polak czekał na to lata. wideo

Martin Schmitt spełnił życzenie Kamila Stocha. Polak czekał na to lata. wideo / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Niedosyt Aleksandra Zniszczoła

To był jednak dla niego najlepszy konkurs od ponad trzech lat.

- Ten pierwszy skok był najlepszy w całym sezonie. Nie miałem jeszcze aż tak ciężkich warunków. I fajnie odleciałem. W drugim skoku poszło trochę za bardzo do kierunku i zabrakło wysokości. To była niewielka różnica - opowiadał Zniszczoł, który przyznał, że mentalnie był gotowy do walki o podium.