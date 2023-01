Najgorszy występ Dawida Kubackiego w sezonie. Wskazał, co zawiodło

Skoki narciarskie. Dawid Kubacki tłumaczy przyczyny słabszego występu

- Nie załamuję się, bo wiem, że w Japonii można dużo gorzej trafić. Tutaj konkursy są zazwyczaj bardzo loteryjne. Sam zresztą nie miałem też szczęścia do warunków - dodał.

- Nie skupiam się na tym. Mam po prostu robić swoje na skoczni. Na to, jakie mieliśmy warunki w tych wszystkich konkursach w Japonii, to mogłem trafić o wiele gorzej. I wtedy wyglądałoby to zupełnie inaczej. Myślę jednak, że obroniłem się swoimi skokami, choć były w nich delikatne błędy. Na pewno nie zamierzam się dołować tym występem - zakończył.