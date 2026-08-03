Najgorszy wynik od dekady. Koniec pewnej serii w Wiśle. Kubacki zna przyczynę

Dla Dawida Kubackiego Wisła przez lata była wyjątkowym miejscem. To właśnie na skoczni im. Adama Małysza odnosił jedne z pierwszych dużych sukcesów w karierze, a przed własną publicznością wielokrotnie udowadniał, że potrafi radzić sobie z presją.

To w Wiśle w 2015 roku odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Letnim Grand Prix. Kilka tygodni później triumfował również w Hinterzarten, a dwa lata później przeżył jeden z najlepszych okresów w swojej karierze. W 2017 roku wygrał wszystkie pięć konkursów, w których wystąpił, i sięgnął po zwycięstwo w klasyfikacji generalnej całego cyklu.

Łącznie latem Kubacki aż sześciokrotnie wygrywał zawody w Wiśle. Przez lata był również niezwykle regularny na tym obiekcie - nawet jeśli nie walczył o zwycięstwo, bardzo rzadko zdarzało się, by wypadał poza ścisłą czołówkę. Podczas tegorocznej inauguracji Letniego Grand Prix historia napisała jednak zupełnie inny scenariusz.

Najgorszy konkurs Kubackiego od lat w Wiśle. "Sam sobie nie dałem szansy"

W niedzielnym konkursie na skoczni im. Adama Małysza reprezentant Polski uzyskał 119 metrów, co dało mu dopiero 24. miejsce. W finale próbował poprawić swoją sytuację, jednak skok na odległość 117 metrów sprawił, że zamiast awansu zanotował spadek.

Ostatecznie Kubacki zakończył rywalizację na przedostatniej pozycji. Tak słabego występu w Wiśle nie zanotował od wielu lat. Ostatni raz gorszą lokatę na tym obiekcie zajął w 2016 roku, kiedy w konkursie Letniego Grand Prix uplasował się na 45. miejscu po skoku na 107,5 metra.

Po zawodach Kubacki nie szukał usprawiedliwień. Szczególnie rozczarowała go druga konkursowa próba.

W pierwszej serii ten skok wydawał się całkiem w porządku. Wiadomo, to nie była żadna petarda, może trafiłem też na trochę gorsze warunki i zabrakło kilku metrów. W drugiej serii chciałem po prostu puścić skok na luzie, żeby noga popchała, ile w sobie ma. Niestety ten manewr nie wyszedł i skok był po prostu mocno zepsuty. Poszło w kolano, przeleciało mi to całkiem z progu i sam sobie nie dałem szansy na daleki lot

Pierwszy konkurs weekendu wyglądał dla niego zdecydowanie lepiej. W sobotę Kubacki zajął miejsce w czołowej dziesiątce po dyskwalifikacji Kristoffera Eriksen Sundala. Sam zawodnik podkreśla jednak, że letnie wyniki nie są dla niego najważniejszym punktem odniesienia.

- Myślę, że pozytywne jest to, iż wystąpiłem w dwóch konkursach i skoczyłem we wszystkich seriach. To jednak na pewno nie jest szczyt moich marzeń ani możliwości. Wiem, że przede mną jeszcze sporo pracy i teraz trzeba się za nią porządnie zabrać - zaznaczył.

Zamiast Courchevel będzie spokojna praca

Po weekendzie w Wiśle zapadła również decyzja dotycząca kolejnych zawodów Letniego Grand Prix. Kubackiego zabraknie w składzie na konkursy we francuskim Courchevel. Polak przyznał, że w obecnej sytuacji spokojny trening może być dla niego najlepszym rozwiązaniem.

- Myślę, że temat jest już zamknięty i raczej tam nie pojadę. Patrząc jednak na moje skoki, które są jeszcze dość nierówne, będziemy mieli okazję spokojnie potrenować tutaj na miejscu i oddać trochę treningowych skoków. To zaczyna już wyglądać coraz lepiej, ale tę loteryjność trzeba teraz wyeliminować - podsumował Kubacki.

Dawid Kubacki Action Press/Shutterstock East News

Dawid Kubacki IMAGO/Johannes Schmidt/Imago Sport and News/East News East News

Dawid Kubacki Marcin Golba AFP





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