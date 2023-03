Austriacy mieli więc co świętować, tymczasem w obozie Polaków nastroje były wręcz odmienne. Flaga nie została jeszcze spuszczona do połowy masztu, lecz liczby dotyczące występu naszych skoczków narciarskich mówią same za siebie. Najlepszy z nich Kamil Stoch był dopiero 15. Dawid Kubacki zajął 19. lokatę, na 26. miejscu zmagania zakończył Aleksander Zniszczoł, tuż za nim uplasował się Piotr Żyła, a Paweł Wąsek był 29. Awansu do drugiej serii nie wywalczył natomiast 35. Jakub Wolny.