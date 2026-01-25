Najgorszy start Niemców w MŚ w lotach od 16 lat. Stefan Horngacher poirytowany

Stefan Horngacher, trener kadry niemieckich skoczków narciarskich, przed mistrzostwami świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie, ogłosił skład na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie o Cortinie d'Ampezzo. Zabrakło w nim miejsca dla Karla Geigera.

Wielokrotny medalista ZIO i mistrzostw świata, a także były mistrz świata w lotach mógł zatem skupić się na lataniu na skoczni Heinego Klopfera. I robił to wyśmienicie pierwszego dnia. Był sensacją tego czempionatu.

Najgorszy start Niemców w MŚ w lotach od 2010 roku

W sobotę jednak Niemcy stracili miejsce w "10". A to oznaczało najgorszy występ reprezentacji tego kraju w MŚ w lotach od 16 lat.

Ostatni raz nie było żadnego Niemca w "10" MŚ w lotach w Planicy w 2010 roku.

Philipp Raimund zajął 13. miejsce. A Geiger, który na półmetku był najlepszym z Niemców, plasując się na 11. pozycji, ukończył rywalizację na 17. lokacie. Trener Horngacher nie krył poirytowania.

Oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z wyniku. To było bardzo gorzkie. Trochę się poprawiliśmy, ale wciąż mamy wiele do poprawienia w locie. W niedzielę postaramy się być jeszcze lepsi. Musimy poprawić zwłaszcza końcową fazę skoku. Wtedy będziemy mieli szansę na walkę o wysokie lokaty

Mistrzem świata z wielką przewagą został Słoweniec Domen Prevc. Srebro trafiło do Norwega Mariusa Lindvika, a brąz do Japończyka Rena Nikaido. Najlepszym z Polaków był Piotr Żyła, który zajął 15. miejsce.

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

