Najdziwniejszy konkurs skoków narciarskich na świecie. Pobito kolejny rekord

" Najpierw było trochę ponad 30 osób, potem prawie 50. Ostatnio wystąpiło już ponad 60 całkowitych amatorów, a teraz mamy zapisanych i opłaconych przeszło 80 osób. Skakał już 90-latek i kilkuletnie dzieci, czasem dzieci byłych wyczynowych skoczków. Niewiarygodne, jak to się rozniosło. Nikt by nie przypuszczał, zwłaszcza patrząc po innych konkursach dla skoczków-amatorów . Nikt od wybuchu małyszomanii nie miał takiej frekwencji" - mówił Adam Buła z grupy inSJders, która współorganizuje wydarzenie wraz z twórcą skoczni, Mateuszem Seremakiem, który zbudował ją dla swojego syna.

Skoki narciarskie w Ruczynowie to piękna inicjatywa

Mateusz Seremak opowiadał, że skocznię postanowił zbudować dla swojego syna, który zafascynował się tą dyscypliną. Młodzian wyjechał do szkoły w Szczyrku, gdzie uczy się tego, jak dobrze skakać na nartach, ale domowa skocznia pozostała. Od 2020 roku regularnie odbywają się tam zawody dla tych, którzy chcą sprawdzić, jak to jest poczuć się jak Kamil Stoch czy Dawid Kubacki, ale na nieco mniejszym rozmiarze skoczni.

Proste zasady jako kontra dla współczesnych skoków

"Przede wszystkim są proste w odbiorze. Metry to punkty i w przypadku podpórki albo upadku to od nich odejmuje się 1 lub 2 pkt. O kolejności miejsc od początku decydowało u nas, kto uzbiera ich najwięcej. Tylko i aż tyle. Against modern ski jumping, jak to mówią: bez przeliczników, taktycznych zmian belek, matematyki, delegatów" - mówił Mateusz Seremak.