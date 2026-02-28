Najdłuższy lot Stocha, i to tuż przed najważniejszym skokiem. Jest nadzieja

Po fantastycznych w wykonaniu polskich skoczków igrzyskach olimpijskich, gdzie udało się zdobyć aż trzy medale nadszedł czas na powrót do rywalizacji w Pucharze Świata. Ścisła czołówka zawitała do Austrii, a dokładniej do Bad Mitterndorf, gdzie mieści się obiekt do lotów narciarskich.

Na starcie zabrakło jednak naszego najlepszego zawodnika i jednocześnie trzykrotnego medalisty olimpijskiego, Kacpra Tomasiaka. Rewelacyjny 19-latek opuści ten i następny weekend (w Lahti) Pucharu Świata i weźmie udział w mistrzostwach świata juniorów w norweskim Lillehammer (4-8 marca).

Do skoków Polaków trzeba było nieco poczekać. W międzyczasie świetnymi skokami popisali się Yukiya Sato (210 m) oraz Sandro Hauswirth (210,5 m). Przed skokiem Żyły to właśnie ta dwójka zajmowała 1. i 2. miejsce. Polak nie doleciał do punktu K (200 m) i wylądował na 195 metrze. Taki wynik ze wszystkimi składowymi złożył się na 116.8 pkt i 10. miejsce.

Po chwili w powietrzu był już Kamil Stoch. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski oddał swój najlepszy tego weekendu na Kulm i poleciał aż 212,5 metra. Z notą 135.2 pkt uplasował się na 4. lokacie i w przypadku powtórzenia takiego skoku w konkursie mógłby liczyć na drugą serię.

Czołówka bez zmian, Domen Prevc najlepszy

W końcu nadszedł czas na najlepszych. O tym, że potrafi latać przypomniał sobie Timi Zajc - 218,5 m (145.4 pkt). Do jego dołączył również Stefan Kraft (220 m), który za Słoweńcem był o pół punktu. Kapitalnie zaprezentował się Stephan Embacher. Zwycięzca kwalifikacji uzyskał aż 234 metry i był zdecydowanym liderem (175 pkt).

Finalnie młodego reprezentanta gospodarzy przeskoczył Domen Prevc. Lider Pucharu Świata poleciał aż 238,5 m i wygrał serię próbną. Podium uzupełnił Ryoyu Kobayashi.

Wyniki serii próbnej:

1. Domen Prevc - 238,5 m, 185.4 pkt

2. Stephan Embacher - 234 m, 175 pkt

3. Ryoyu Kobayashi - 216,5 m, 159.6 pkt

...

15. Kamil Stoch - 212,5 m, 135.2 pkt

29. Piotr Żyła - 195 m, 116.8 pkt

Pierwszy konkurs indywidualny odbędzie się w sobotę o godz. 13:30. Relację tekstową "na żywo" z przebiegu zmagań będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

