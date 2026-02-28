Najdłuższy lot Stocha, i to tuż przed najważniejszym skokiem. Jest nadzieja

Paweł Nowak

Pierwszym przystankiem w Pucharze Świata w skokach narciarskich po zakończeniu igrzysk olimpijskich jest obiekt Kulm w Bad Mitterndorf. Na skoczni do lotów nasi skoczkowie nie spisują się jednak najlepiej, przez co w pierwszej serii zobaczmy tylko Piotra Żyłę i Kamila Stocha. W poprzedzającej konkurs serii próbnej lepiej spisał się drugi z wymienionych, który po locie na 212,5 metra zajął 15. pozycję. Był to jego najdłuższy skok w trakcie tego weekendu, co daje nadzieję na wysoką lokatę w konkursie. Zwyciężył natomiast Domen Prevc.

Skoczek narciarski w locie na tle ciemnego, leśnego krajobrazu, ubrany w biały kombinezon i kask, dynamicznie ułożony w powietrzu z nartami skierowanymi do przodu.
Kamil StochEXPA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po fantastycznych w wykonaniu polskich skoczków igrzyskach olimpijskich, gdzie udało się zdobyć aż trzy medale nadszedł czas na powrót do rywalizacji w Pucharze Świata. Ścisła czołówka zawitała do Austrii, a dokładniej do Bad Mitterndorf, gdzie mieści się obiekt do lotów narciarskich.

Na starcie zabrakło jednak naszego najlepszego zawodnika i jednocześnie trzykrotnego medalisty olimpijskiego, Kacpra Tomasiaka. Rewelacyjny 19-latek opuści ten i następny weekend (w Lahti) Pucharu Świata i weźmie udział w mistrzostwach świata juniorów w norweskim Lillehammer (4-8 marca).

Do Austrii udali się zatem Klemens Joniak, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Piotr Żyła i Kamil Stoch. Nasi zawodnicy nie skakali w treningach zbyt dobrze. Przełomu nie było również w kwalifikacjach, co poskutkowało awansem do konkursu tylko Żyły i Stocha. Ten został poprzedzony serią próbną, która wystartowała punktualnie o 12:30.

    Do skoków Polaków trzeba było nieco poczekać. W międzyczasie świetnymi skokami popisali się Yukiya Sato (210 m) oraz Sandro Hauswirth (210,5 m). Przed skokiem Żyły to właśnie ta dwójka zajmowała 1. i 2. miejsce. Polak nie doleciał do punktu K (200 m) i wylądował na 195 metrze. Taki wynik ze wszystkimi składowymi złożył się na 116.8 pkt i 10. miejsce.

    Po chwili w powietrzu był już Kamil Stoch. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski oddał swój najlepszy tego weekendu na Kulm i poleciał aż 212,5 metra. Z notą 135.2 pkt uplasował się na 4. lokacie i w przypadku powtórzenia takiego skoku w konkursie mógłby liczyć na drugą serię.

    Czołówka bez zmian, Domen Prevc najlepszy

    W końcu nadszedł czas na najlepszych. O tym, że potrafi latać przypomniał sobie Timi Zajc - 218,5 m (145.4 pkt). Do jego dołączył również Stefan Kraft (220 m), który za Słoweńcem był o pół punktu. Kapitalnie zaprezentował się Stephan Embacher. Zwycięzca kwalifikacji uzyskał aż 234 metry i był zdecydowanym liderem (175 pkt).

      Finalnie młodego reprezentanta gospodarzy przeskoczył Domen Prevc. Lider Pucharu Świata poleciał aż 238,5 m i wygrał serię próbną. Podium uzupełnił Ryoyu Kobayashi.

      Wyniki serii próbnej:

      1. Domen Prevc - 238,5 m, 185.4 pkt

      2. Stephan Embacher - 234 m, 175 pkt

      3. Ryoyu Kobayashi - 216,5 m, 159.6 pkt

      ...

      15. Kamil Stoch - 212,5 m, 135.2 pkt

      29. Piotr Żyła - 195 m, 116.8 pkt

      Pierwszy konkurs indywidualny odbędzie się w sobotę o godz. 13:30. Relację tekstową "na żywo" z przebiegu zmagań będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

      Zawodnik w niebieskim kombinezonie podczas lotu na nartach, w trakcie zawodów skoków narciarskich, na tle rozmytych drzew. Widoczny numer startowy oraz logo sponsorów.
      Piotr ŻyłaFoto OlimpikAFP
      Po lewej stronie sportowiec ubrany w czarną zimową kurtkę i czapkę, na tle schodów, po prawej skoczek narciarski w kombinezonie i kasku, wykonujący gest triumfu na tle śniegu.
      Maciej Maciusiak i Piotr ŻyłaFoto Olimpik/Nur Photo/AFP/Mateusz Januszek/Newspix.plINTERIA.PL
      Zawodnik w białym kombinezonie startowym z numerem 39 wykonuje skok narciarski na tle ciemnego nieba podczas zawodów w Falun, z widocznymi nartami typu Fischer.
      Kamil StochFREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCYAFP
