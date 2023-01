Nagranie uginającego rytmicznie nogi Halvora Egnera Graneruda stało się tak wielkim hitem wśród polskich fanów skoków narciarskich, że na Twitterze powstało nawet specjalne konto o nazwie "Halvor Egner Granerud tańczy do...", na którym wspomniany filmik jest regularnie publikowany z coraz to nowszym podkładem muzycznym.

Dostrzegł to sam Norweg, podając dalej jeden z postów, na którym "tańczy" w rytm kultowego niegdyś utworu grupy O-Zone "Dragostea Din Tei". - Przebywanie przed trzy dni na dyskotece w Zakopanem robi z tobą dziwne rzeczy - przyznał urodzony w Oslo 26-letni skoczek narciarski w swoim wpisie.

Skoki narciarskie. Halvor Egner Granerud pokonał Dawida Kubackiego i... robi furorę w sieci

W niedzielnych zawodach indywidualnych Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem Halvor Egner Granerud wywalczył pierwsze miejsce, wyprzedzając drugiego Dawida Kubackiego o zaledwie 1,1 punktu. Polski skoczek miał na co narzekać, bowiem po pierwszej serii zgromadził sobie sporą przewagę nad resztą stawki, jednak przy drugim skoku przyszło mu się mierzyć z fatalnymi warunkami atmosferycznymi. Sam przyznał, że przy tak silnym wietrze w plecy nie miał szans na to, by wylądować dalej, choć sam skok był udany.

Wtórował mu trener polskich skoczków narciarskich Thomas Thurnbichler, który przyznał wprost, że po konkursie był zły i zapowiedział, że zamierza porozmawiać o sprawie z przedstawicielami jury oraz FIS-u . Dodał również, że gdy złe emocje już minęły, zaczął cieszyć się z udanego występu swoich podopiecznych.

Halvor Egner Granerud kontra Dawid Kubacki. Polak broni pozycji lidera

Sam Halvor Egner Granerud przyznał, że Dawid Kubacki nie powinien zostać dopuszczony do skoku w tak skrajnie trudnych warunkach. - Po skoku Dawida Kubackiego na skoczni zrobiło się zupełnie cicho. Tak było. Współczuję Dawidowi. Warunki, przy jakich skakał w drugiej serii - to nie powinno się wydarzyć. Jako lidera po pierwszej serii puścili go w najgorszych warunkach. Powinni byli go zdjąć i poczekać, dopuszczając do skoku kilku przedskoczków - mówił triumfator Turnieju Czterech Skoczni.

W najbliższy weekend Puchar Świata w skokach narciarskich zawita do Sapporo, gdzie rozegrane zostaną trzy konkursy indywidualne. Thomas Thurnbichler wyśle do boju pięciu naszych skoczków. Będą to: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł. Dawid Kubacki wciąż jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugi Halvor Egner Granerud traci do niego 114 punktów, a trzeci Słoweniec Anze Lanisek - 138 "oczek".

