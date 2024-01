Kwalifikacjami do konkursu w Wiśle (12 stycznia) rozpocznie się premierowa edycja PolSKIego Turnieju w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na chwilę przed startem w norweskiej kadrze doszło do dość zaskakującego zwrotu akcji. Halvor Egner Granerud, który wcześniej sygnalizował, że raczej odpuści przyjazd do Polski, zmienił zdanie, a swoją decyzją oficjalnie podzielił się w krótkiej wiadomości przesłanej do mediów.