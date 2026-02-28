Nagły komunikat z Austrii. Świetne wieści, tuż po dramacie Stocha i Żyły

Sobotni konkurs Pucharu Świata w austriackim Bad Mitterndorf nie był udany dla Polaków. Kamil Stoch zakończył rywalizację na 23. miejscu, a Piotr Żyła nawet nie awansował do drugiej serii. W tym samym czasie w Hinzenbach odbył się konkurs Pucharu Świata kobiet. Z bardzo dobrej strony pokazała się Anna Twardosz, która zdobyła kolejne cenne punkty w elicie.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku podczas lotu na skoczni narciarskiej, w tle bezlistne drzewa i błękitne niebo
Anna TwardoszPhoto by FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFPAFP

Pierwszym przystankiem Pucharu Świata po rywalizacji olimpijskiej w Predazzo stała się Austria. Mężczyźni mieli przed sobą rywalizację na skoczni mamuciej w Bad Mitterndorf. Na pań czekała natomiast skocznia w Hinzenbach, której rozmiaru usytułowany jest na 108 metrze.

Wśród panów na starcie zabrakło szykującego się do startu na mistrzostwach świata juniorów Kacpra Tomasiaka. Maciej Maciusiak zabrał na Kulm Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Pawła Wąska, Dawida Kubackiego oraz Klemensa Joniaka.

Kadra kobiet nie uległa żadnym zmianom - Marcin Bachleda postawił na nasz żelazny duet w osobach Anny Twardosz i Poli Bełtowskiej. Ta druga znalazła się również w kadrze na mistrzostwa świata juniorów, a skoki w Hinzenbach są dla niej ostatnim etapem przygotowań do rywalizacji w Lillehammer.

    Polka przyćmiła Stocha i Żyłę. Kolejny udany występ w Austrii

    Polakom na austriackim mamucie poszło bardzo kiepsko. Udział w sobotnim konkursie wywalczyli jedynie Stoch i Żyła. W czasie zawodów zawiódł szczególnie ten drugi, dotychczas bardzo dysponowany na największych obiektach. Żyła w pierwszej serii skoczył 182 metry i zajął dopiero 36. miejsce. Stoch w pierwszej serii skoczył dwa metry dalej, co dało mu 29. miejsce. W drugiej odsłonie nasz jedynak skoczył znacznie dalej - 197 metrów dało awans na 23. lokatę.

    W sobotę do rywalizacji przystąpił również zawodniczki. Kwalifikacji nie przeszła 41. Pola Bełtowska, której do awansu zabrakło 1,1 punktu. Ta sztuka udała się Annie Twardosz, która w konkursie głównym zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. 24-latka oddała dwa równe skoki, które pozwoliły jej zająć 16. miejsce.

    Twardosz tym samym przebiła występy Stocha i Żyły, zdobywając od nich więcej punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polka w tym momencie zajmuje 24. lokatę. Pod koniec sezonu Twardosz walczy o możliwość występu na lotach narciarskich w Vikersund. Na norweskim mamucie wystąpić będzie mogło 30 najwyżej notowanych zawodniczek Pucharu Świata.

    W niedziele odbędą się kolejne konkursy. Mężczyźni wystartują o godzinie 13:30 (o 12:00 odbędą się kwalifikacje), natomiast konkurs pań w Hinzenbach zaplanowano na godzinę 15:20 (kwalifikacje o 14:00).

    Sportsmenka w kasku narciarskim i goglach trzymająca narty, ubrana w kombinezon startowy z numerem 8. W tle widać innych sportowców oraz elementy infrastruktury zawodów narciarskich.
    Anna TwardoszPawel MurzynEast News
    Mężczyzna w czerwonej kurtce sportowej z logo sponsorów pozuje na śniegu, podnosząc rękę w geście powitania lub pozdrowienia. W tle widoczne osoby i zimowy krajobraz.
    Kamil StochMarcin GolbaAFP
    Uśmiechnięty skoczek narciarski w stroju sportowym i czapce z logotypem, trzyma narty na ramieniu oraz torbę sportową, w tle puste trybuny stadionu sportowego.
    Piotr ŻyłaDamian KlamkaEast News
