Nagły komunikat z Austrii. Świetne wieści, tuż po dramacie Stocha i Żyły

Pierwszym przystankiem Pucharu Świata po rywalizacji olimpijskiej w Predazzo stała się Austria. Mężczyźni mieli przed sobą rywalizację na skoczni mamuciej w Bad Mitterndorf. Na pań czekała natomiast skocznia w Hinzenbach, której rozmiaru usytułowany jest na 108 metrze.

Kadra kobiet nie uległa żadnym zmianom - Marcin Bachleda postawił na nasz żelazny duet w osobach Anny Twardosz i Poli Bełtowskiej. Ta druga znalazła się również w kadrze na mistrzostwa świata juniorów, a skoki w Hinzenbach są dla niej ostatnim etapem przygotowań do rywalizacji w Lillehammer.

Polka przyćmiła Stocha i Żyłę. Kolejny udany występ w Austrii

Polakom na austriackim mamucie poszło bardzo kiepsko. Udział w sobotnim konkursie wywalczyli jedynie Stoch i Żyła. W czasie zawodów zawiódł szczególnie ten drugi, dotychczas bardzo dysponowany na największych obiektach. Żyła w pierwszej serii skoczył 182 metry i zajął dopiero 36. miejsce. Stoch w pierwszej serii skoczył dwa metry dalej, co dało mu 29. miejsce. W drugiej odsłonie nasz jedynak skoczył znacznie dalej - 197 metrów dało awans na 23. lokatę.

W sobotę do rywalizacji przystąpił również zawodniczki. Kwalifikacji nie przeszła 41. Pola Bełtowska, której do awansu zabrakło 1,1 punktu. Ta sztuka udała się Annie Twardosz, która w konkursie głównym zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. 24-latka oddała dwa równe skoki, które pozwoliły jej zająć 16. miejsce.

Twardosz tym samym przebiła występy Stocha i Żyły, zdobywając od nich więcej punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polka w tym momencie zajmuje 24. lokatę. Pod koniec sezonu Twardosz walczy o możliwość występu na lotach narciarskich w Vikersund. Na norweskim mamucie wystąpić będzie mogło 30 najwyżej notowanych zawodniczek Pucharu Świata.

W niedziele odbędą się kolejne konkursy. Mężczyźni wystartują o godzinie 13:30 (o 12:00 odbędą się kwalifikacje), natomiast konkurs pań w Hinzenbach zaplanowano na godzinę 15:20 (kwalifikacje o 14:00).

