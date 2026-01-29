Nagły komunikat ws. Petera Prevca. Takie wieści tuż przed igrzyskami

Trwający sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich przebiega póki co pod dyktando Domena Prevca. Słoweński zawodnik zdominował rywalizację Pucharu Świata, wygrywając w dziewięciu konkursach elity. Domen dodatkowo zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni, a także triumfował w niedawnych mistrzostwach świata w lotach narciarskich, które zorganizowano w niemieckim Oberstdorfie.

W Niemczech zrobiło się bardzo głośno za sprawą lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przed skokiem Mariusa Lindvika niespodziewanie po rozbiegu zjechały narty. Te okazały się należeć właśnie do Prevca. Słoweńcy natychmiastowo starali się dostarczyć swojemu liderowi nowy komplet nart, lecz organizatorzy postanowili nie dopuścić zawodnika do startu w pierwszej serii. To kosztowało Słoweńców medal w drużynie.

Na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech Prevc będzie jednym z faworytów do złota. Dla 26-latka będzie to debiut na imprezie tej rangi. Podobne emocje przeżywać będzie jego siostra Nika Prevc, która zdominowała kobiecy cykl Pucharu Świata. Oboje będą chcieli dorównać do sukcesów swojego starszego brata.

Ogłoszono powrót Petera Prevca do Pucharu Świata. Areną Planica

Peter Prevc przez lata był liderem słoweńskiej kadry. Popularny "Pero" w swoim CV ma aż cztery medale olimpijskie - złoto i srebro drużynowo z Pekiniu sprzed czterema laty oraz srebro i brąz zdobyte indywidualnie w Soczi w 2014 roku. Starszy z braci Prevc ma na swoim koncie również kryształową kulę za triumf w Pucharze Świata, a także medale mistrzostw świata.

Peter Prevc w 2024 roku oficjalnie zakończył karierę sportową. Jego ostatni w życiu start odbył się w Planicy i towarzyszyła mu uroczysta otoczka. Na ukochanej Letalnicy wygrał pierwszy z konkursów, a w drugim uplasował się na szóstej pozycji. Rozstanie z zawodowym uprawianiem sportu nie oznaczało jednak, że Prevc wycofał się z aktywności okołosportowej. W maju 2025 roku ogłoszono rozpoczęcie współpracy ze słoweńską reprezentacją. Prevc przy okazji aktywnie komentował bieżące wydarzenia na skoczniach narciarskich.

Tuż przed igrzyskami olimpijskimi ogłoszono nową rolę, z jaką w najbliższym czasie zmierzy się Peter Prevc. Legenda słoweńskich skoków narciarskich została wybrana jednogłośnie szefem komitetu organizacyjnego Planica 2026, odpowiadającego za weekendowe zmagania wieńczące sezon Pucharu Świata. W tym roku na słynnym mamucie wystartują również kobiety.

- Planica to coś więcej niż obiekt sportowy - to część tożsamości Słowenii. Cieszę się, że stery komitetu organizacyjnego obejmuje Peter Prevc - osoba, która Planicę doskonale rozumie, czuje i cieszy się ogromnym zaufaniem środowiska sportowego. Jestem przekonany, że jego energia, wiarygodność i doświadczenie będą kluczowe dla sukcesu Planicy 2026 - skomentował prezes słoweńskiego związku narciarskiego Luka Steiner cytowany przez portal "skijumping.pl".

Ekscytacji z nominacji na nowe stanowisko nie krył również sam skoczek, który w wypowiedzi medialnej podkreślił swoje szczególne związki z Planicą. - Planica znaczy dla mnie bardzo wiele. Jako zawodnik przeżyłem tu najpiękniejsze chwile swojej kariery, dziś patrzę na to miejsce z innej perspektywy. To ogromny zaszczyt, ale też odpowiedzialność. Razem z doświadczonym zespołem chcemy kontynuować historię opartą na najwyższym poziomie organizacyjnym, szacunku do tradycji i tworzeniu niezapomnianych przeżyć dla sportowców, kibiców i partnerów - skwitował były skoczek.

Zawody Pucharu Świata w Planicy zaplanowano na 26-29 marca. W męskim Pucharze Świata odbędą się dwa konkursy indywidualne i jeden drużynowy. Żeńska odsłona światowej elity przygotowała dla kibiców jeden konkurs indywidualny.

