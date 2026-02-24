Najlepsi skoczkowie narciarscy na świecie po zakończeniu zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech nie mogą liczyć na zbyt długie wolne. "Biało-czerwoni" w ostatnią niedzielę stanęli w szranki w ramach mistrzostw Polski w Wiśle. W najbliższy weekend rywalizacja przeniesie się do Austrii, a konkretnie na skocznie mamucią w Kulm.

Można przeczuwać, że na jednej z największych skoczni obecnych w kalendarzu Pucharu Świata kolejny popis będzie chciał dać Domen Prevc. Mistrz olimpijski z dużej skoczni z Predazzo na mamutach czuje się wyśmienicie, czego dowód dał podczas tegorocznych mistrzostw świata w lotach narciarskich, gdy zdeklasował resztę stawki.

Wiadomo już natomiast, że Kacper Tomasiak będzie musiał jeszcze trochę poczekać na swój debiut na skoczni mamuciej. Trzykrotny medalista olimpijski znalazł się poza kadrą na PŚ w Kulm z prostego powodu - 19-latek już niedługo będzie walczył o medale na mistrzostwach świata juniorów w norweskim Lillehammer.

Puchar Świata w Kulm bez mistrza olimpijskiego z Predazzo

Wśród wybrańców Macieja Maciusiaka na zawody w Austrii znaleźli się obecni na igrzyskach Paweł Wąsek oraz Kamil Stoch, a także Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Klemens Joniak. Biorąc pod uwagę ostatnie zawody na skoczni tego typu, szczególnie po Żyle możemy spodziewać się obiecującego występu.

- Jan Hoerl tym razem nie wystąpi. W ostatnim czasie dały o sobie znać problemy z plecami. Potrzebuje więc jeszcze trochę czasu, aby - miejmy nadzieję - wrócić do Pucharu Świata w pełni sił. Po zdobyciu złota na igrzyskach ta dodatkowa przerwa na pewno ma sens - ogłosił Andreas Widhoelzl w komunikacie austriackiego związku narciarskiego (cytat za stroną skijumping.pl).

Skoki w Kulm rozpoczną się już w piątek, na godz. 13:30 zaplanowano kwalifikacje do pierwszego konkursu, który odbędzie się w sobotę od godziny 13:30. Drugi konkurs zaplanowano na niedzielę na godzinę 13:30 (kwalifikacje odbędą się o 12:00). Relacje będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Stephan Embacher i Jan Hoerl TOBIAS SCHWARZ AFP

Kacper Tomasiak Iwanczuk/Sport/REPORTER Reporter

Skocznia na Kulm w Tauplitz/Bad Mitterndorf Tomasz Kalemba INTERIA.PL

