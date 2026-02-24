Nagły komunikat ws. mistrza olimpijskiego. Wykreślono go z listy

Bartłomiej Wrzesiński

Po emocjach związanych z zimowymi igrzyskami olimpijskimi nie ma już śladu. Najlepsi skoczkowie świata wracają do rywalizacji w Pucharze Świata. Najbliższym przystankiem będzie austriacki mamut w Kulm. W konkursie lotów narciarskich nie ujrzymy m.in. przygotowującego się do udziału w mistrzostwach świata juniorów Kacpra Tomasiaka. We wtorek okazało się, że do Polaka dołączy również mistrz olimpijski z Predazzo.

Zawodnik w białym kombinezonie i złotym kasku wykonuje skok narciarski nocą, widoczne logo igrzysk olimpijskich na piersi oraz numer startowy 44. Skoczek unosi się w powietrzu z rozstawionymi nartami, w tle ciemne nocne niebo.
Jan HoerlPhoto by CROSNIER JULIEN / KMSP / KMSP via AFPAFP

Najlepsi skoczkowie narciarscy na świecie po zakończeniu zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech nie mogą liczyć na zbyt długie wolne. "Biało-czerwoni" w ostatnią niedzielę stanęli w szranki w ramach mistrzostw Polski w Wiśle. W najbliższy weekend rywalizacja przeniesie się do Austrii, a konkretnie na skocznie mamucią w Kulm.

Można przeczuwać, że na jednej z największych skoczni obecnych w kalendarzu Pucharu Świata kolejny popis będzie chciał dać Domen Prevc. Mistrz olimpijski z dużej skoczni z Predazzo na mamutach czuje się wyśmienicie, czego dowód dał podczas tegorocznych mistrzostw świata w lotach narciarskich, gdy zdeklasował resztę stawki.

Wiadomo już natomiast, że Kacper Tomasiak będzie musiał jeszcze trochę poczekać na swój debiut na skoczni mamuciej. Trzykrotny medalista olimpijski znalazł się poza kadrą na PŚ w Kulm z prostego powodu - 19-latek już niedługo będzie walczył o medale na mistrzostwach świata juniorów w norweskim Lillehammer.

    Puchar Świata w Kulm bez mistrza olimpijskiego z Predazzo

    Wśród wybrańców Macieja Maciusiaka na zawody w Austrii znaleźli się obecni na igrzyskach Paweł Wąsek oraz Kamil Stoch, a także Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Klemens Joniak. Biorąc pod uwagę ostatnie zawody na skoczni tego typu, szczególnie po Żyle możemy spodziewać się obiecującego występu.

    Tomasiak nie jest jedynym medalistą olimpijskim, którego kibice w Kulm nie zobaczą. W najbliższy weekend na skoczni zabraknie Jana Hoerla. Mistrz olimpijski w duetach znalazł się poza kadrą Austrii z powodów zdrowotnych. Powołani zostali natomiast Clemens Aigner, Stephan Embacher, Manuel Fettner, Maximilian Ortner, Stefan Kraft, Jonas Schuster i Daniel Tschofenig.

    - Jan Hoerl tym razem nie wystąpi. W ostatnim czasie dały o sobie znać problemy z plecami. Potrzebuje więc jeszcze trochę czasu, aby - miejmy nadzieję - wrócić do Pucharu Świata w pełni sił. Po zdobyciu złota na igrzyskach ta dodatkowa przerwa na pewno ma sens - ogłosił Andreas Widhoelzl w komunikacie austriackiego związku narciarskiego (cytat za stroną skijumping.pl).

    Skoki w Kulm rozpoczną się już w piątek, na godz. 13:30 zaplanowano kwalifikacje do pierwszego konkursu, który odbędzie się w sobotę od godziny 13:30. Drugi konkurs zaplanowano na niedzielę na godzinę 13:30 (kwalifikacje odbędą się o 12:00). Relacje będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

    Paweł Wąsek, Władimir Semirunnij oraz Kacper Tomasiak podczas wizyty w Ministerstwie Sportu i Turystyki
    Polacy

    Dwóch młodych mężczyzn ubranych w olimpijskie stroje zimowe trzyma w zębach złote medale, uśmiechając się do aparatu. Na ich kurtkach widoczne są logo reprezentacji i symbole olimpijskie, a całość utrzymana jest na jasnym tle.
    Stephan Embacher i Jan HoerlTOBIAS SCHWARZAFP
    Skoczek narciarski w złotym kasku z polską flagą, ubrany w kombinezon sportowy, na tle tablicy z logotypami igrzysk olimpijskich Milano Cortina 2026, z goglami narciarskimi zawieszonymi na szyi.
    Kacper TomasiakIwanczuk/Sport/REPORTERReporter
    Skocznia na Kulm w Tauplitz/Bad Mitterndorf
    Skocznia na Kulm w Tauplitz/Bad MitterndorfTomasz KalembaINTERIA.PL
