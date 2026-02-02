Nagły komunikat o Prevcu. Słoweńcy ogłaszają przed igrzyskami, decyzja zapadła

Ciężko będzie komukolwiek wyprzedzić Domena Prevca w klasyfikacji obecnie trwającego Pucharu Świata. Nie dość, że Słoweniec nie przestaje dominować w najważniejszym zimowym cyklu, to na dodatek odpuszcza mało konkursów. Nazwisko 26-latka pojawiło się na liście startowej nawet w Willingen, gdzie po raz ostatni zawodnicy mierzyli się ze sobą przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Weekend zakończył się zgodnie z planem, czyli dwoma triumfami lidera klasyfikacji.

Wobec takich rezultatów, mało kto wyobraża sobie sytuację, w której z Italii Domen Prevc wraca bez choćby jednego krążka. 26-latek stał się murowanym faworytem rywalizacji na Półwyspie Apenińskim. Nagle tuż przed imprezą zyskał on dodatkowo solidną porcję motywacji. Pozytywną niespodziankę sprawili mu działacze z jego ojczyzny. Słoweński Komitet Olimpijski oficjalnie powierzył skoczkowi rolę chorążego podczas piątkowego otwarcia imprezy. Dojdzie do wyjątkowej sytuacji, ponieważ z flagą przemaszeruje poza nim Nika, a więc siostra utytułowanego zawodnika.

Nika i Domen Prevc poniosą słoweńską flagę. Słoweńcy zdecydowali

Informacje wywołały spore poruszenie w kraju. Nie zabrakło także wypowiedzi głównych bohaterów komunikatu. "Jestem naprawdę szczęśliwy, że wszystko się udało i moje wysiłki przynoszą efekty. Igrzyska olimpijskie już tuż-tuż. Nie mogę się ich doczekać" - wyznał Domen, cytowany przez "reuters.com". "To będą moje pierwsze igrzyska. Muszę przyznać, że rola (faworytki) zaczęła mi trochę ciążyć i zdecydowanie muszę zadbać o to, aby te zawody sprawiały mi przyjemność" - dodała młodsza siostra "Domenatora", bo tak nazywają go obecnie kibice.

Obie zasłużone dla Słowenii postacie czeka wyjątkowe przeżycie. Ceremonia odbędzie się na legendarnym San Siro. Początek w piątek o godzinie 20:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Domen Prevc Terje Bendiksby / NTB AFP

Domen Prevc podczas konferencji przed Red Bull Skoki w Punkt Pawel Murzyn/East News East News

Nika Prevc KARL-JOSEF HILDENBRANDDPAdpa Picture-Alliance via AFP AFP